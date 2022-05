Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da - Son Dakika

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti.

Bakan Spasovski, ilk ziyaretini Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bakan Spasovski ile birlikte devlet bürokratları, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberlerindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Uğur Başkal ve Ali Öztozlu da hazır bulundu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve beraberindeki heyeti Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mız 17 ilçesiyle 1088 mahallesiyle 1 buçuk milyona ulaşan nüfusuyla, en önemlisi Dünyanın sayılı ovalarından olan Gediz ovasıyla, Türkiye'deki en büyük 6'ncı sanayisiyle ve Osmanlı'dan gelen padişahlar şehri kültürüyle, kadim şehirlerimizden biridir. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Manisa'da yetişmişlerdir. Padişahlığa çıkmadan önce Manisa'da eğitim almışlardır. O açıdan temel Manisa'dan geçiyor. Tabi ki içinde bulundurduğu sanayi üretimiyle bugün sadece Vestel'in 3 buçuk milyar dolar gibi gelir getirisiyle Türkiye'de öncü şehirlerden biridir. Şu anda Arçelik'in de Manisa'ya taşınması kesinleşti. Süreci devam ediyor. 250'nin üzerinde sanayi üretimi yapan fabrikalarımız var. Şu anda altyapı ve arıtmalarının yapımı süren 6'ncı bölgenin gelişimi devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık sürede 100 bin nüfus artışını göz önüne alarak planlamalar yapıyoruz. Her yönüyle gelişen ve büyüyen bir Manisa, kabuğunu kıran bir Manisa. Manisa, İzmir ve Çandarlı limanlarının yakın olmasının lojistik avantajlarını yaşıyor. Bundan 8 sene önce, Manisa'mız büyükşehir oldu, Türkiye'deki 30 büyükşehirden bir tanesi Manisa'dır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'deki tek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak temsilcisiyim. Ama biz herkesi kucaklayıp, bütün vatandaşlarımızdan, her siyasi kesimden oy almış birisiyim. Hizmetin siyaseti olmaz anlayışıyla devam ediyoruz. 3'üncü dönemim, 13 yıldır bu görevi ifa ediyorum. Tabi ki Manisa'nın temelinde Makedonya'dan göç etmiş çok vatandaşımız var. Geçmişte 30 yıldır inşaat müteahhitliği yaparak, hayatını geçiren bir kişiyim. Bu yıllar içerisinde inşaatlarımda hep Makedon kardeşlerimizle beraber çalışma fırsatı bulduk. Onlarla beraber çalıştık ve hep iç içe olduk. Makedonlarla yapılan etkinliklerle bir arada olduk. Malta'daki kardeşlerimiz bizlere hep destek olmuştur. Ben verilen her türlü destek için çok teşekkür ediyorum. Sizleri aramızda görmek ve ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Ayağınıza sağlık" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Türkiye Cumhuriyeti, bizim için kardeş bir ülkedir"

Başkan Ergün'ün ardından ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, "Manisa'daki vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu heyette aslında üç segmentten insanlar var. Hem hükümetten, hem devlet işlerinde çalışanlardan hem de belediye başkanları var. Hükümetimiz adına öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bizim için kardeş bir ülkedir. Bizleri birleştiren birçok ortak noktamız vardır. Geçmişimiz, tarihimiz ve insanlarımızla olan bağımız bizim temel bağımızdır. Kardeşliğimizin en temel noktası İzmir ve Manisa'daki vatandaşlarımızın Makedonya ile oluşturduğu köprüdür. Türkiye Cumhuriyeti bizi 1990'dan itibaren gelişmemizi sağlayan her konuda sürekli desteklemiştir. ve bu aslında iki ülke için karakteristik özelliktir diyebilirim. Bu birlikteliğimizi, bu dostluğumuzu aslında iktisadi alana taşımakta atacağımız bir sonraki adımdır. Bu yıl Makedon Göçmenleri Derneği'nin 30'uncu yıldönümüne denk geldi ziyaretimiz. Makedonya dilini ve kültürünü bu yıllar boyunca korumuşlardır. Bu şehrin belediye başkanı olarak sizlere verdiğiniz destekten dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılıyorsunuz ve ilerleyen yıllarda da bu desteğin asla kesilmeyeceğini biliyorum. Bu sıcak karşılamanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman sizlere destek olacağımızı içtenlikle bilmenizi istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Makedon heyeti arasında hediyeleşme töreni gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.

Ziyarette Bakan Spasovski'ye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Belkisa Zeqiri, Eğitim ve Bilim Bakanlığı Devlet Sekreteri Aneta Trpevska, Ustrumca Belediye Başkanı Kostadin Kostadinov, Caska Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo ve Rostuse Belediye Başkanı Medat Kurtovski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Petrol Boru Hattı Direktörü Esad Rahiç, Müsadere Edilen Mülklerin Yönetimi Dairesi Müdürü Faton Asani, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Akton Ago, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Cevdet Cömert eşlik etti.

Bakan Spasovski'den Manisa Valiliği'ne ziyaret

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve beraberindeki heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyareti sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i de makamında ziyaret etti. Bakan Spasovski, ziyarette iki ülkenin kardeşlik ve dostluk ilişkilerine dikkat çekerek, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Vali Yaşar Karadeniz de Bakan Spasovski'yi Manisa'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kentin tarihi ve ekonomik değerleri konusunda bilgiler verdi. - MANİSA