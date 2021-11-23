Kuzey Makedonyalı turist kafilesinin kaldığı otellerin çalışanları konuştu - Son Dakika

Bulgaristan'da kaza geçiren Makedonyalı turist kafilesinin kaldığı otellerde çalışanlar, üzüntülerini dile getirdi.

İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışmış, olayda 46 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Otobüste yer alan yolcuların İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi.

Makedonyalı turist kafilesinin İstanbul Esenler'de bulunan farklı otellerde kaldıkları ortaya çıktı.

Turist kafilesini ağırlayan otellerden birinin yöneticisi olan Ali Baş, "Bu tur firması dönem dönem bizimle çalışıyor. Bu hafta sonu bize gelen grup pazar ve pazartesi çıktı. Bu civarda sayılı birkaç otelde konaklama yapıyor. Bir isim listesi olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyorum. Haberi duyunca çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Bir bir başka otel çalışanı ise, "Çok acı bir olay, çok üzüldük. Bizim otele ve yan otele gelen kafilelerden olduğu söyleniyor. Makedonya'dan gruplarımız geliyordu sürekli. Çok üzüldük" şeklinde konuştu. - İSTANBUL