KYK'lı öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Iğdır İl Müdürlüğü yurdunda kalan öğrenciler, örnek bir davranışa imza atarak sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan KYK Kız Yurdu önünde bir araya gelen öğrenciler, mamaları eşit bir şekilde poşetlere dağıttı. 14 Kasım Mahallesi'nin farklı noktalarına dağılan öğrenciler, ellerinde bulunan kaplara hem mama hem de su koyup hayvanların ulaşabileceği yerlere bıraktılar. Öğrenciler bazen de kendi elleriyle kedileri ve köpekleri beslediler. Öğrenciler, vatandaşlara sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Öğrencilerden Emre Aytung, imkanları el verdikçe hayvanlar için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün hayvanlar için bir şeyler yapmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Hayvanların ağzı yok, dertlerini bize anlatamıyorlar. En ufak bir sıkıntıları olduğu zaman bize söyleyemiyorlar" dedi.

Soğuk kış günlerinde hayvanların daha çok zorlandığını belirten Gülnaz Yeşil, "Biz öğrenciler olarak hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız için böyle bir etkinlik düzenledik. Dili olmayan sokak hayvanlarına karşı insanların daha duyarlı olmalarını teşvik ediyoruz. Hayvanlara bir şey verdiğimiz zaman bizden bir şey eksilmiyor. Onlara verebileceğimiz bir kap mamadır, bunu onlara lütfen çok görmeyelim" dedi.

Sokak hayvanlarına mama dağıtmak için geldiklerini belirten Zeynep Sak ise, "İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Hayvanlara eziyet etmeyin, onlara bir kap mama, bir kap su versinler. Yaşamak güzel ama yaşatmak daha güzeldir" dedi.

Hayvanlara ellerindeki mamaları dağıtan öğrenciler, daha sonra yurtlarına geri döndüler. - IĞDIR