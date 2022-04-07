Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu - Son Dakika
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Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu

07.04.2022 21:47

Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı apartman sakinlerinden birinin çocuğunun dikkati sayesinde fark edildi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen martı apartman sakinlerinden birinin çocuğunun dikkati sayesinde fark edildi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Pazarbaşı Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan martı sesi duyan vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğundan düşen martının alanın dar olmasından dolayı kanat çırpamadığı ve kanatlarından yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri martıyı sıkıştığı yerden alarak olduğu yerden çıkardı.

"Oğlum lavaboya gittiği sırada martının sesini duyuyor"

Olay anında çocuğunun lavaboya gittiği sırada martının sesini duyması sonucu itfaiye ekiplerine haber verildiğini söyleyen apartman sakinlerinden İsmail Duman, "Oğlum lavaboya gittiği sırada orada bir ses duyuyor. O da geldi bana söyledi. Biz de havalandırma boşluğunda sessiz bir şekilde takip ettiğimizde oradan martının sesi geliyordu. Lavabonun camını açmaya çalışarak oradan kurtarmak istedik. O kadar uğraş sonunda kurtaramadık ve itfaiyeyi aradık. Onlarda geldi kurtardılar. Martı havalandırma boşluğunda sıkışmıştı. Martıyı ekipler daha sonra salmak istedi anca martı uçamadı. Galiba kanatlarında bir zedelenme olmuş. Onu da Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şubesine alıp götürdüler" dedi.

Vücudunda yaraları olan martının gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu
Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu
Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu

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Hamidiye, İtfaiye, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lavaboya giden çocuğun dikkati sayesinde martı hayata tutundu - Son Dakika


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