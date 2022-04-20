Leyleklerden Şanlıurfa'da göç molası - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla birlikte göç etmeye başlayan onlarca leyleğin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde mola verip beslenmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte leyleklerin göçü de başladı. Soğuk iklimlerden daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde mola verdi. Traktörlerle sürülen araziye konan leylekler, karnını doyurup göçlerine devam etti. Onlarca leyleğin mola verip sürülen toprağın altından çıkan böceklerle beslenmesi işletme çalışanları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Leylekler, renkli görüntülerin ardından yollarına tekrar devam etti. - ŞANLIURFA