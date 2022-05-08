Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek - Son Dakika
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Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

08.05.2022 12:42
Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek

Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali yapılacak.

Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği organizasyon ile Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali yapılacak.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz'ın da sahne alacağı gecede, yarışmaya katılan liseli gençler yeteneklerini sergileyecek. Sanatçı Hakalmaz'ın sevilen türkülerini seslendireceği organizasyonda, türküye gönül vermiş liseli gençler zirve için yarışacak.

11 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek yarışma finali ve konser, Talas Belediyesi'nin tüm organizasyonlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ

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Türk Halk Müziği, Talas Belediyesi, Orhan Hakalmaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Liseliler yarışacak, Hakalmaz söyleyecek - Son Dakika


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