Londra'da kahve festivali başladı - Son Dakika
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Londra'da kahve festivali başladı

01.04.2022 19:40
Londra'da kahve festivali başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Truman Market'te başlayan Kahve Festivali'ne dünyanın birçok yerinden kahve severler katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Truman Market'te başlayan Kahve Festivali'ne dünyanın birçok yerinden kahve severler katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da her sene düzenlenen Kahve Festivali bugün başladı. Kahve Festivali'ne birçok kahve sever katılırken, festivalde kahve tadımı ve kahve süsleme sanatı öğretilen stantlar kuruldu. Bugün başlayan ve 3 Nisan'a kadar devam edecek olan Kahve Festivali'nde, dünyadaki kahve akımları ve yenilikleri, nitelikli çekirdeklerden kahve yapımı ve demleme tekniklerinin yanı sıra 'Kahve makinesi nasıl seçilir?, Kahve yaparken nelere dikkat edilmeli?' gibi birçok konuda eğitim atölyeleri gerçekleştirildi.

Festivalde ayrıca kahve severlerle bir araya gelen kahve işletmecileri, kendi üretimleri olan farklı kahve çeşitleri ve organik el yapımı ürünleri festival boyunca Londralıların beğenisine sunacak. Truman Market'te düzenlenen Kahve Festivali'ne katılan kahve severler, canlı müzik eşliğinde festivalin tadını çıkarttı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Londra'da kahve festivali başladı - Son Dakika


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