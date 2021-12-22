Lösemiyi yenen Rengin'in hayali gerçek oldu - Son Dakika

Adana'da lösemiyi yenen 16 yaşındaki Rengin, lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek için Pamuk Prenses elbisesi giyerek hastaneye geldi. Lösemi tedavisi devam eden ve cüce kıyafetleri giyen 7 çocukla birlikte hastalara hediyeler dağıttı.

Şırnak'ta yaşayan uluslararası nakliyat firması sahibi Abdurrahman ve ev hanımı Hayriye Alkış çiftinin kızları Rengin'e 8 yaşındayken akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Bir süre Şırnak'taki hastanelerde tedavi gören Rengin, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Adana Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.

8 yıl süren tedavi serüveni başladı

Rengin, Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ile Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen'in kontrolünde tedaviye başladı. 8 yaşındayken kemoterapi alan Rengin'in vücudu enfeksiyon kaptı ve 45 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra durumu iyiye giden Rengin, hastaneden taburcu edildi ancak 8 yıl boyunca tedavisi devam etti.

Rengin, 16 yaşına geldiğinde akut miyeloid lösemi hastalığından kurtuldu ve baba Abdurrahman Alkış doktorlara teşekkür etmek için 54 SL 813 plakalı tırının dorsesinin bir yüzüne 'Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler', diğer yüzüne ise 'Siz de kök hücre bağışlayın. Lösemili çocuklar hayat bulsun' yazdırdı.

Rengin hayalini gerçekleştirdi

2022 yılına az bir süre kala Rengin, hasta yatağında kurduğu hayali de gerçekleştirdi. Pamuk Prenses kıyafeti giyerek hastaneye gelen Rengin, ilk olarak tedavisi devam eden cüce kıyafetleri giyen 7 çocuğa hediye dağıtıp pasta kesti. Ardından Pamuk Prenses ve 7 cüce, hasta çocuklara hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, "Yeni yıl öncesi burada tedavi gören çocuklara ve ailelerine umut vermek için bu organizasyonu yaptık. Pamuk Prensesimiz ve 7 cücemiz bu hastalığı atlatan çocuklarımız. Bu hastalıktan kurtulmak mümkün" diye konuştu.

Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise löseminin zor bir hastalık olduğunu belirterek, "Lösemi gerçekten çok zor bir hastalık. Her aşamasında hem acı çekiyorlar hem de ebeveynleri çok üzülüyor. Bu süreç gerçekten mutlu sonla bitebiliyor" dedi.

"Mutluluk yaşatmak istedi"

Kendisi hasta yatağındayken animatörlerin hastaneye gelmesiyle moral bulduğunu anlatan Rengin Alkış, "Lösemi sürecim çok uzun geçti. Teşhis konulduğunda 8 yaşındaydım. 45 gün yoğun bakımda kaldım ve 2 kez entübe oldum. O süreçte hastaneye Pamuk Prenses kıyafetiyle gelen animatörler olmuştu ve beni çok mutlu ediyorlardı. Ben de bugün hasta kardeşlerime o mutluluğu yaşatmak istedim. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık. Lösemi çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Ben kurtuldum, onlar da kurtulabilir. Onlara umut olmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Kızım Pamuk Prenses oldu"

Rengin'in babası Abdurrahman Alkış ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kızım bu süreci atlattığı için çok mutluyum. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu kızım herkese gösterdi. Bu herkese umut olsun. Toplumun kök hücre bağışlamasını istiyoruz. Herkes görsün, duysun diye, tırımıza yazı yardırdık ve o tır şu anda dünyayı geziyor. Kızım hastanede yatarken Pamuk Prenses animatörlerini çok sevmişti. Bugün de kendisi Pamuk Prenses oldu. Bundan sonra bütün lösemili çocuklara umut olmak amacıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız." - ADANA