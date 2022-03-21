Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü - Son Dakika
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Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü

21.03.2022 11:43
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü

Ukrayna'nın Lviv kentindeki spor salonları savaştan kaçanların sığındığı merkezlere dönüştürüldü.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki spor salonları savaştan kaçanların sığındığı merkezlere dönüştürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin kısmen güvenli şehri Lviv çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki barınma ihtiyacının karşılanması için spor salonları gibi tesisler sığınma merkezlerine dönüştürülüyor. Salonlarda görevli hocalar ise gece gündüz demeden çatışamadan kaçan sivillere yardım etmeye çalışıyor. Lviv'de bulunan bir jimnastik salonu da ülkenin çatışma bölgelerinden kaçmak zorunda kalan yüzlerce sivili ağırlıyor. Yatakhaneye dönüştürülen salonda çoğunlukla başka ülkelere geçmek için Lviv'e gelen siviller kalıyor. Salona gelen siviller bir ya da iki gün burada kaldıktan sonra başka ülkelere geçmek için yola koyuluyor.

"Evleri, hastaneleri bombalıyorlar. Barış istiyoruz"

Lviv'e Harkov'dan geldiğini ve çalıştığı onkoloji hastanesinin vurulduğunu belirten Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, "Kocam ve 87 yaşındaki kayınvalidem Harkov'da kaldı. Gıda ulaştırmıyoruz. Kayınvalidem eczane sırasında bekledi ama bir aspirin bile alamadı. Barış istiyoruz. İnsanları öldürüyorlar, evleri, hastaneleri bombalıyorlar. Ben Harkov'da onkoloji merkezinde çalışıyordum. Bize çocukları getirdiler daha sonra hastaneyi vurdular. Ülkenin en iyi onkoloji hastanesiydi. Tüm Ukrayna'dan hastalar orda tedavi görüyordu. Rusya tüm hastaneyi vurdu ve şimdi hastaları tedavi edecek yer yok. Kemoterapi ve ameliyatlar yapılıyordu. Şimdi bir tane bile doktor yok. Şimdi de doğum evlerini bombalıyorlar. Kadınlar metroda doğum yapıyor" diye konuştu. - LVİV

Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü
Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü

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Çatışma, Ukrayna, Doğum, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lviv'de spor salonları sığınma merkezine dönüştü - Son Dakika


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