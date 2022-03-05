Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

05.03.2022 13:39
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10.gününde devam ediyor. Lviv halkı da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor. Buradan komşu ülkelere geçmek isteyen bazı Lvivliler ise saatlerce tren istasyonunda bekliyor. Trenin gelmesinin ardından trenlere dolduran Siviller ülkeden ayrılıyor. - LVİV

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor
Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

YORUMLAR
500
Kiev'den kaçmak isteyenler tren istasyonuna akın etti Kiev'den kaçmak isteyenler tren istasyonuna akın etti Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi Lviv tren istasyonu umudun ve hüznün simgesi

Ukrayna, Rusya, Tren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:56:53. #1.13#
SON DAKİKA: Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement