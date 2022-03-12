Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti

12.03.2022 16:07
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören madde bağımlısı gençlerle Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üzüm, incir fidanı ve Antep fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören madde bağımlısı gençlerle Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde üzüm, incir fidanı ve Antep fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu.

Gaziantep'in beşeri sermayesine yapılan yatırımlarıyla ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören 18 yaş ve altı madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürüttüğü mesleki eğitim, istihdam ve sosyalleşme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlıklarının iş birliğinde Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde Başkan Fatma Şahin, tedavi gören madde bağımlısı gençler ile bir araya geldi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, tarım okulunun uygulamalı eğitim alanında bulunduklarını belirterek madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören gençlerin rehabilite olmalarına üzüm, incir fidanı ve Antep fıstığı tohumlarının ekimiyle destek olduklarını söyledi.

"Bütün mücadelemiz bu çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak"

Şahin, çocukların rehabilite olması noktasında toprağın önemli olduğunun altını çizerek, "Bugün tarım okulunda hep birlikteyiz. Fidanlarımızın ve tohumlarımızın ekiminin nasıl olacağını gençlerimizle birlikte öğreniyoruz. Fidanların ve tohumların sağlıklı olarak büyümesi için bilgi aldık. Akabinde de uygulamak için tecrübeli ekimiz eşliğinde toprakta ekim işlemini uyguladık. İnşallah bu etkinliklerin sonunda çocuklarımız hayata daha iyi bağlanacak ve doğa konusunda tecrübe edinmiş olacak. Tedavi gören gençlerimizin toplumsal hayatta istediği yerde olması ve ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi için elimizden gelen çalışmaları gayretle sürdürüyoruz. Bütün mücadelemiz bu çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak" diye konuştu.

Etkinlikte GBB Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da yer aldı. - GAZİANTEP

Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti
Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti

YORUMLAR
500
Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı Gaziantep'te okullara 20 bin forma ve 1000 bisiklet dağıtıldı Gaziantep'te okullara 20 bin forma ve 1000 bisiklet dağıtıldı

Rehabilitasyon Merkezi, Fatma Şahin, Gastronomi, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Madde bağımlısı gençlerle birlikte fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement