Madeni Sanatkarlar Odası'nın genel kurulu sonuçlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Madeni Sanatkar Odası'nın gerçekleştirilen genel kurulunda 2 aday yarıştı. Yapılan seçim de Hakan Dilek 239 oy alırken rakibi Mustafa Yılmazaslan 600 oy alarak odanın yeni başkanı seçildi.

Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul faaliyet raporlarının okunması ile devam etti. Genel kurulda Mevcut Başkan Mahmut Emin Birliktir aday olmadığını açıkladı ve esnaf için yıllardır çalıştığını bundan sonra da esnafın emrinde olduğunu söyledi.

Daha sonra Başkan adayları Hakan Dilek ile Mustafa Yılmazaslan'da birer konuşma yaparak projelerini anlattı.

Ardından seçime geçildi. Saat 17.00'ye kadar devam eden seçimin ardından sandıklar açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Hakan Dilek 239 oy alırken Mustafa Yılmazaslan da 600 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. - AFYONKARAHİSAR