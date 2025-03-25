MAHBUBA TEA Siyah Çayında Gıda Boyası Tespit Edildi - Son Dakika
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Yerel

MAHBUBA TEA Siyah Çayında Gıda Boyası Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, MAHBUBA TEA'nın çayında gıda boyası buldu, iki firma tağşiş listesine alındı.

25.03.2025 08:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde MAHBUBA TEA markasının siyah çayında gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Gaziantep'ten 2 firma taklit ve tağşiş listesine girdi. MAHBUBA çayda gıda boyası tespit edilirken, AGAH Baharat kekik ürünlerinde ise yabancı madde tespit edildi. MAHBUBA TEA olarak bilinen markanın siyah çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, gaziantep, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MAHBUBA TEA Siyah Çayında Gıda Boyası Tespit Edildi - Son Dakika

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