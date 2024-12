Mahkeme, Marmaris'teki Otel Projesinin Ruhtsatını İptal Etti

Yerel

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini "uygulama imar planına, imar durumu belgesine, mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği" gerekçesiyle iptal etti.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesinin iptal talebiyle, Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu ve bölge halkı tarafından dava açılmıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında bilirkişi raporu tamamlanmış ve raporda şirkete verilen ruhsatların yasaya aykırı olduğu tespit edilmişti.

Davanın karar duruşması 12 Kasım tarihinde yapıldı. Şirket avukatları duruşmada, bilirkişi raporunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, davacıların ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiğini talep etmişti.

Davacı tarafın avukatları ise 'Bilirkişi raporunun da ortaya koyduğu gibi ruhsatların mevzuata aykırı olduğu, kıyı kanununa, imar planlarına aykırı olduğu' söyleyerek ruhsatların iptalini istemişti.

Mahkeme heyetini kararını açıkladı. Sinpaş'ın projesinin 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesi, uygulama imar planına, imar durumu belgesine, mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği gerekçesiyle iptal edildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2518 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak düzenlenen tadilat ve yeni yapı ruhsatları olmak üzere toplam 17 adet yapı ruhsatının; 1. etap projesinin, 2. bodrum kat, blok boyları ve kat adeti nedeniyle, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği, 2. etap projesinin, 2. ve 3. bodrum katlar nedeniyle imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı, 1. etap ve 2. etap projelerindeki bazı bloklarda, zemin+6kat+1kat+bodrum kat koşuluna olanak tanıyan plan notu hükümlerinin üzerinde kat hakkının olması ve birden fazla bodrum katın bulunması gibi nedenlerden ötürü imar planı, plan notları ve imar durum belgesinde belirtilen koşullara aykırı hususlar bulunduğu, bu haliyle dava konusu yapı ruhsatlarının, uygulama imar planına, imar durumu belgesine, mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi."

"Haklılığımız kanıtlandı"

İlgili davanın açıldığı dönem Marmaris Kent Konseyi Başkanı olan ve yeni kurulan Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, kararı şöyle değerlendirdi:

"Başından beri söylediğimiz gibi mücadelemiz adalet, çevre ve ahlak mücadelesiydi. Herkesin sessiz kalmayı tercih ettiği zamanlarda biz hakkımız olan itirazı dile getirdik. Bugün haklılığımız kanıtlandı. Hiçbir kanuna, yasağa uymadan çalışan, çalışmaya devam eden, halkın milli parkını talan etmeye devam eden, milli parkı işgal eden, milli parkı kanuna aykırı olarak tarumar eden, parasının gücüne veya siyasi arkalığına dayanarak her şeyi yapabileceğini yapacağını zanneden Sinpaş, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının her şeyden üstün olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının her şeyden üstün olduğunu bu kararla anlamıştır."