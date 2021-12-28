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Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek - Son Dakika

Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek

28.12.2021 14:20
Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek

Kayseri'de mahkumların meslek edinmeleri için cezaevinde eğitim alacağı Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Kayseri'de mahkumların meslek edinmeleri için cezaevinde eğitim alacağı Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Bünyan ilçesinde bulunan cezaevi içerisinde düzenlenen açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman ve davetliler katıldı. Vali Günaydın, merkezin içerisine yaptırılan derslikleri ve atölyeleri gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Merkez hakkında bilgiler veren Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman, "Bugün Adalet Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla İzmir Foça'da toplu açılış gerçekleştirilecek. 19 ceza infaz kurumunda mesleki eğitim merkezlerinin açılışı yapılacak. Burası da yiyecek-içecek grubu üzerine 7 hükümlü ile hizmet vermeye başladı. Pandemi bitip izin olayı kalktıktan sonra bu sayının daha çok artacak, metal, mobilya, tekstil ve bilgisayar üzerine çeşitli alanlarda atölyelerimiz hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde özellikle açık cezaevinde bulunan mahkumlarımızı mesleki eğitime kazandırıp onları buradan çıktıkları zaman hayata daha hazır hale getirmek amacıyla bu çalışma yapılacak. Okulumuzun tefrişatı protokol kapsamında tamamen Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapıldı. Şu anda açık cezaevinde kalan bin 500 civarında mahkuma bu hizmet verilecek. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Mahkumlarımız buradan çıktıkları zaman hayata hazır halde özellikle organize sanayi bölgesinde açık bulunan iş gücü eksikliğini karşılamak amacıyla böyle bir protokol hazırlandı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek
Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek
Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek
Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Kayseri, Adalet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahkumlar cezaevinde meslek edinecek - Son Dakika


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