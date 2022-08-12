Malatya haberi... Pankobirlik Malatya Şubesi Başkanı Celal Şerefhanlı: Malatya Olarak 80 Bin Dönüm Pancar Ekim Sahasını Maalesef Dolduramadık

Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOBİRLİK) Malatya Şubesi Başkanı Celal Şerefhanlı, Malatya Şeker Fabrikası'nın 80 bin dönüm civarında bir pancar ekim sahası olduğunu belirterek, "Malatya olarak, 80 bin dönüm ekim sahasını maalesef dolduramadık. Daha önce pancarda kota sıkıntısı dile getiriliyordu. Çiftçilerimizin 'kota alamıyoruz' diye sitemleri vardı. Son 15-20 senedir kotamızı istediğimiz seviyede dolduramıyoruz. Bugün itibariyle fabrikamızın 56 bin dönüm eksik kota ekim sahası var. TÜRKŞEKER'in bize tahsis ettiği 530 bin ton iken bugün itibariyle pancarda 130 bin ton eksiğimiz var" dedi.

Celal Şerefhanlı, Malatya'nın kayısı ve pancar üretiminin yanı sıra ayçiçeği ve hububat üretiminde de iyi bir noktada olduğunu belirtti. Şerefhanlı, bu sene 400 bin ton pancardan ortalama 50-55 bin ton kristal şeker üretmeyi hedeflediklerini kaydederek, ayçiçeği ve hububat üretimine de önayak olduklarını ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Şerefhanlı, Malatya Pancar Yetiştiricileri Birliği olarak 1956 yılından bu yana bölgedeki çiftçilere hizmet ettiklerini söyledi.

"MALATYA OLARAK 80 BİN DÖNÜM EKİM SAHASINI MAALESEF DOLDURAMADIK"

Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olduklarına dikkat çeken Şerefhanlı, pancarın yanı sıra ayçiçeği, hububat, meyvecilik ve hayvancılığın da faaliyet alanlarında yer aldığını belirterek, tüm sektörlere hitap ettiklerini ve devletten herhangi bir katkı almadıklarını kaydetti. Malatya'da kayısıya önem veren bir çiftçi yapısının olduğunu kaydeden Şerefhanlı, şunları söyledi:

"Yazıhan Ovası'nın sulamaya açılmasıyla beraber hem pancar hem ayçiçeği hem hububat gibi ürün desenleri ön plana çıktı. Şeker fabrikamızın 80 bin dönüm civarında bir ekim sahası var. Bu ekim sahamızın 15-16 bin dönümü Yazıhan bölgemizde, diğer ekim sahaları Malatya dışında Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa bölgelerini kapsıyor. Malatya olarak, 80 bin dönüm ekim sahasını maalesef dolduramadık. Daha önce pancarda kota sıkıntısı dile getiriliyordu. Çiftçilerimizin 'kota alamıyoruz' diye sitemleri vardı. Son 15-20 senedir kotamızı istediğimiz seviyede dolduramıyoruz. Bugün itibariyle fabrikamızın 56 bin dönüm eksik kota ekim sahası var. TÜRKŞEKER'in bize tahsis ettiği 530 bin ton iken bugün itibariyle pancarda 130 bin ton eksiğimiz var. Bu 130 bin, ciddi bir rakam, beşte bir orana tekabül ediyor. Bu 400 bin tonluk pancar üretiminden ortalama 50-55 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyoruz."

"2-3 BİN TON CİVARINDA AYÇİÇEĞİ EKİMİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Malatya Pancar Yetiştiricileri Birliği olarak ayçiçeği ekimine ön ayak olduklarını ifade eden Şerefhanlı, "Bu konuda bir çalışma başlattık. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir faaliyetimiz var ve bununla ilgili bir pazar oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Malatya Pancar Yetiştiricileri Birliği olarak, pancarın dışında hububat ve ayçiçeğiyle ilgili sözleşmeli ekim kapsamında 2 bin ton civarında arpa ve buğday sözleşmesi imzaladık. Ayçiçeği ile ilgili de önümüzdeki sene bu tarz bir sözleşme imzalamayı düşünüyoruz. İlk etapta 2-3 bin ton civarında bir ayçiçeği ekimi yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"ŞEKER NOKTASINDA BİR SIKINTI YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şerefhanlı, Türkiye'de en planlı ekimin pancarda yapıldığını ifade ederek, "Pancar, kendi kendine yetmektedir. Yani ne az ne de fazla ekim yapılır. Fabrikaların yüzde 65'i özelleştirildi. Şeker üretiminin yüzde 35'i TÜRKŞEKER'in elinde. 15 fabrika ile bu yüzde 35'lik üretimi yapıyoruz. Şeker noktasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şeker noktasında bu sene de sıkıntı yoktu. TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarını yükseltmedi. Özel teşebbüs de depolarını kapattı. Herkes TÜRKŞEKER'in depolarına yönelince sıkıntı yaşandı. Biz, geçen sene pancarı 400 kuruştan TÜRKŞEKER'e teslim ediyorduk, bugün fiyat bin 100 lira. Bin 100 lira iyi bir para ama girdiler yükseldi. Geçen sene 150 liraya aldığımız bir torba gübreyi bugün 700-800 liraya alıyoruz. Ama buna rağmen bin 100 lira iyi fiyattır ve bu ister istemez tüketiciye yansıyor. 260 liraya sattığımız bir torba şekeri şu an 800-850 lira civarında piyasadan tekrar almak zorundayız" dedi.

"ÇİFTÇİLER AYÇİÇEĞİNİ TERCİH EDİYOR"

Malatya'da son iki senedir ayçiçeğine rağbet olduğunu dile getiren Şerefhanlı, "Ayçiçeği genelde Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Elbistan bölgesiydi. Malatya olarak son üç senedir girdik ve bu bölgedeki ürün çok kaliteli. Biz de buna önayak olduk. Elbistan Pancar Üreticileri Kooperatifi ile birlikte geçen sene bin tona yakın bu bölgede kooperatif olarak ürün aldık. Ondan önce yine bin, bin 500 tona yakın bir ürün çekmiştik. Bu noktada Malatya'da kayısı ve pancardan sonra üreticiler ayçiçeğini tercih ediyor" diye konuştu.

Şerefhanlı, hububatın ağırlıkla Arguvan ve susuz bölgelerde yetiştirildiğini belirterek, Malatya'nın hububat üretiminde bu sene iyi bir noktada olduğunu söyledi.