Malatyalı Ayakkabı Tamircisi: "Vatandaşlar 2-3 Sene Duran Eski Ayakkabılarını Tamir Ettirmeye Getiriyor"

Malatya'da vatandaşlar yüksek ayakkabı fiyatları nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir ettiriyor. 400-500 TL'yi bulan ayakkabı fiyatları vatandaşın kesesini zorlarken, ayakkabı tamircilerine olan ilgi arttı. Ayakkabı tamircisi Nurullah Budan, "İnsanlar ayakkabıları yırtılınca hemen yenisini alıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Önceden yüz lira olan ayakkabı şimdi çok pahalandı. Şimdi 300 liradan aşağı ayakkabı yok. O yüzden eskiye bir dönüş var. Vatandaşlar 2-3 sene duran eski ayakkabılarını tamir ettirmeye getiriyor" dedi.

Günümüzde birçok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, alım gücünün düşmesi, enflasyon artışı sonrası vatandaşların ekonomik anlamda zorlanmaları nedeniyle bazı mesleklerle olan ilgi daha da artmaya başladı. Ekonomideki dalgalanma ve alım gücünün düşmesi sonrası en büyük ilgiyi şu sıralar ayakkabı tamircileri görüyor. Yüksek fiyat nedeniyle yeni ayakkabı almakta zorlanan vatandaşlar, bu tercihi çocuklarından yana kullanırken, kendilerinin giydiği eski ayakkabıları ise ayakkabı tamircilerinde onararak kullanmaya devam ediyor.

"VATANDAŞLAR 2-3 SENE DURAN ESKİ AYAKKABILARINI TAMİR ETTİRMEYE GETİRİYOR"

Ayakkabı Tamircisi Nurullah Budan, işlerinin yükseldiğini ifade ederek, eskiye göre ayakkabı tamirinin arttığını, eskiye döndüklerini söyledi. Budan, "Eskiden insanlar ayakkabıları yırtılınca hemen yenisini alıyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Önceden yüz lira olan ayakkabı şimdi çok pahalandı. Şimdi 300 liradan aşağı ayakkabı yok. O yüzden eskiye bir dönüş var. Vatandaşlar 2-3 sene duran eski ayakkabılarını tamir ettirmeye getiriyor" diye konuştu.

"EN KÖTÜ SPOR AYAKKABISI 300 TL"

Son zamanlarda ayakkabısını tamir etmeye gelenlerin sayısında artış olduğunu kaydeden Budan şöyle konuştu:

"Vatandaşlar ayakkabılarını getiriyor; ayakkabıyı kalıba alıyoruz, boyasını yapıyoruz, demliyoruz. Öyle daha çok işlerine geliyor. Gençlerimiz ayakkabıda ufak bir yıpranma olsa hemen atıyorlardı ama şimdi o durumda ortadan kalktı. Ayakkabısının her tarafını yaptırıyorlar. Mecbur gitmek zorunda, en kötü spor ayakkabısı 300 TL. Hele bir de marka olan spor ayakkabıları 1,5-2 bin lira. Kimse bu ayakkabıları artık giyemiyor.

"ESKİ AYAKKABISINI GETİRİP 20-30 LİRAYA TAMİR ETTİRİP, YENİDEN GİYİYOR"

Mecburen tamir yaptırıyorlar. Bizim de işlerimiz artıyor. O yönden memnunuz. Şu anda boyayı 10 liraya yapıyoruz. Yırtık, sökük ne olursa yapıyoruz. Ayakkabıya yaptığımız işleme göre 30 ila 50 lira arasında bir ücret alıyoruz. İnsanlar yeni ayakkabı almakta zorlandıkları için tamire verdikleri para gözlerine gelmiyor. Çünkü cebinde 300 lirası var, bunu ayakkabıya vermek zorunda kalacak. Ama eski ayakkabısını getirip 20-30 liraya tamir ettirip, yeniden giyiyor. Geçen gün bir vatandaş ayakkabısının tabanını değiştirtti 20 lira aldık. Yeni bir ayakkabı alsa 400-500 lirası gidecekti. Kaç senelik ayakkabı ama yine de yeniledik. Şu anda alıp giyecek. Dediğim gibi bu ayakkabı beş liradan aşağı değil. 100 liraya da tamirini yaptırdık 100 TL alıp gelecek."