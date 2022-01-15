Malazgirt Kaymakamı Demirer, ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, mahalle ve köylerde başlattığı ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Demirer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt ve vakıf görevlileri ile birlikte ilçeye bağlı Gülkoru köyünde ev ziyaretleri yaptı. İlk olarak eşi vefat eden ve 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Kadir Yıldız'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Demirer, dilek ve temennilerini dinledi. Daha sonra Gülkoru köyünde ikinci ziyaretini ise eşini ve 15 yaşındaki kızını 5 yıl önce bir trafik kazasında yitiren ve sosyal devletin imkanlarıyla hayatları idame ettiren 5 çocuk annesi Hakime Yolcu'yu ziyaret eden Kaymakam Demirer, Yolcu'nun 10 yaşındaki kalp hastası oğlu Berat'ın televizyon isteğini kırmayarak, televizyon hediye etti.

Kaymakam Demirer, "Hane ziyaretlerindeki amacımız vatandaşların dilek ve temennilerini yerinde tespit edip, bu dilek ve temennilerinin giderilmesi için çalışma başlatmak. Ziyaret ettiğimiz her iki ailemize sosyal devlet anlayışı ile yardımlarımız devam ediyor" dedi. - MUŞ