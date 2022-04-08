Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor

08.04.2022 17:47
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ramazan ayı içinde de köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Ramazan ayı içinde de köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Demirer, beraberindeki Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile ilçeye bağlı Örenşar köyünü ziyaret etti. Okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Demirer, hangi meslekleri seçeceklerini sordu. Meslek sahibi olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaymakam Demirer, istedikleri meslekleri kazanmaları için bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Daha sonra taziye evinde vatandaşların dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Demirer, "Köy ziyaretlerimizin tek amacı tek ağızdan vatandaşlarımızın aracısız dilek ve temennilerini dinlemek. Bugünkü ziyaretimizi de ilçemizde tarihi öneme sahip şehitlik tepesinin de bulunduğu Örenşar köyümüze yaptık. Hep birlikte tarihi Malazgirt ilçesine sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok sahip çıkıyor. İlçemize tarihi konumu sayesinde birçok yatırım geldi. İlçemizde halihazırda birçok yatırım devam ediyor" dedi. - MUŞ

Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor

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Malazgirt, Hisarcık, Ramazan, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirt Kaymakamı Demirer'in köy ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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