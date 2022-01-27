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Malezya'da yol çöktü - Son Dakika

Malezya'da yol çöktü

27.01.2022 13:38
Malezya'da yol çöktü

Malezya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, yolun çökmesinin ardından 5 araç zarar gördü.

Malezya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, yolun çökmesinin ardından 5 araç zarar gördü.

Malezya'nın Selangor eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bütün bir yol çöktü. 5 aracın çöken yolla birlikte çukura düşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.

Malezya Polisi, meydana gelen toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu söyleyerek yolun heyelan nedeniyle çökmesini "felaket" olarak nitelendirirken yolun, drenaj borusunda meydana gelen patlamanın ardından gerçekleştiği bildirildi.

Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 eyaletin sular altında kaldığını ve çok sayıda insanın evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından da ülkede son iki haftada, yaşanan sel felaketlerinin ardından 125 binden fazla insanın etkilendiği ve 8 bin 727 kişinin kurtarma merkezine sığındığı açıklandı.

Malezyalı yetkililerden, yaşanan olayda, can kaybı yaşanmadığını, 5 aracın hasar gördüğünü açıkladı. - KUALA LUMPUR

Malezya'da yol çöktü
Malezya'da yol çöktü
Malezya'da yol çöktü

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İlk Yardım, Tragger, Malezya, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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