Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika
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Maltepe'de yüksek LGS başarısı

29.07.2022 13:49
Maltepe'de yüksek LGS başarısı

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin yüzde 76'sı LGS sonuçlarıyla Anadolu Liseleri'ne yerleşti.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarında yüksek başarı oranı yakaladı. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan öğrencilerden yüzde 76'sı hedefledikleri liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Uzman kadroyla hazırlandılar

Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde 8. sınıf öğrencilerine yıl boyunca eğitim, sınav ve rehberlik hizmeti sunuldu. Merkezde, uzman eğitim kadrosuyla öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri verildi. Deneme sınavlarıyla öğrenciler bilgi ve becerilerini ölçme, sınav tecrübesi kazanma olanağı buldu. Açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 76'sı Anadolu Lisesi, yüzde 21'i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 3'ü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de yüksek LGS başarısı - Son Dakika
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