Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika
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Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar

14.03.2022 10:10
Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar

Maltepe sahil alanında bulunan Karavan Parkı'nda karavanlarda yaşayan onlarca vatandaş, denizin yakınında kaldıkları manzara eşliğinde karın keyfini çıkarıyor.

Maltepe sahil alanında bulunan Karavan Parkı'nda karavanlarda yaşayan onlarca vatandaş, denizin yakınında kaldıkları manzara eşliğinde karın keyfini çıkarıyor. Karlı havaya rağmen Maltepe sahildeki karavan parkında kalan onlarca karavan havadan görüntülendi.

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak için Maltepe sahilinde bulunan Karavan Parkı'na karavanları ile yerleşen vatandaşlar, denizin yakınında yaşadıkları karavanlarda karın keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor.

"Karın keyfini çıkarıyoruz"

Karavan Parkı'nda vatandaşlardan Birol Menderes, " Karavanda kalmak çok güzel, hatta inanılmaz güzel. Böyle İstanbul'u boş boş bulmak da ayrı bir güzel. Biz çok mutluyuz. Minimal bir hayatta yaşıyoruz. Zorlukları tabii ki var. Mesela dışarıya çıktık şu anda. Bu soğuk bizi bu arada etkilemiyor. Eğer evde olsaydık şu anda titriyorduk, bir de kombiyi de açmıştık. Hatta sonuna kadar ısınamıyorduk. Burada öyle bir şey yok. Mutluyuz, bunun tarifi yok, denemek lazım. İnsanlar karavan hayatını deneyince hoşlarına da gidecek. Karın da keyfini çıkarıyoruz. Şu an için gerçi eridi. Burada sürekli bizim gibi yaşayan komşularımız var. Onlarla kar topu yapıyoruz." dedi.

"Karavancı komşularımızla kar topu oynuyoruz"

Esra Menderes, "Karavanda yaşamak çok güzel ve zevkli. Evde olsan üşenirsin, dışarıya çıkayım, kar topu oynayayım diye düşünürsen "yok, çok üşürüm" falan dersin. Burada öyle bir şey olmuyor. Burada zaten çok samimi olduğumuz karavan arkadaşlarımız var. Evde bile olsalar kar yağdığı zaman zaten koştura koştura geliyorlar hep beraber kar topu oynuyoruz. Acayip zevkli geçiyor. Karın tadını evden daha güzel çıkartıyoruz." dedi.

"Kışın karda burada gelen dostlarla eğleniyoruz"

Ufuk Öztürk ise "Karavana yerleşeli 1,5 yıl oluyor. Bu karavanda 2 kış geçirdik. İstanbul'a hatta sahile yağmayan kar 2 yıldır yağıyor. Karavanda kalmak bizim için çok keyifli geçiyor. Kışın karda burada gelen dostlarla eğleniyoruz. Birçok karavancı komşularımız var, kar günleri güzel keyifli geçiyor." diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar
Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar
Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar
Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar

YORUMLAR
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İstanbul, Maltepe, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe sahilde kaldıkları karavanlarda karın keyfini çıkarıyorlar - Son Dakika


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