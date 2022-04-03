Mamak'ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme - Son Dakika
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Mamak'ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme

03.04.2022 17:16
Mamak'ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme

Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten konvoyla kışlanın içinden aldığı görüntüler tepki çekince harekete geçildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Tragger, TSK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mamak'ta askerin kışladan konvoyla çıkmasına ilişkin inceleme - Son Dakika


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