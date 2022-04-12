Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi - Son Dakika
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Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi

12.04.2022 11:31
Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaçay Dinlenme Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaçay Dinlenme Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin nefes alması, vatandaşların daha yeşil bir alanda zamanlarını değerlendirmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil alanların arttırılması için sürekli çaba içinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesinde yer alan alandaki çalışmalarını tamamlama noktasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, içinde yürüyüş yolları ve tartan pist gibi etkinlik alanlarının yer aldığı alanda incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Öztozlu'ya incelemesinde Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapılan çalışmalarda gelinen son durum hakkında verdiği bilgilerde, "Güzelyurt Mahallesi Karaçay Dinlenme Alanı'nda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla başlattığımız çalışmalarda son aşamaya geldik. Yürüyüş yolları, süs havuzu, büfe, aydınlatması ve yeşil alanlarıyla Yunusemre ilçemize kazandırmak için son günleri sayıyoruz. Çalışmalarımız yüzde 90 oranında tamamlandı. Çok kısa zaman içinde tartan pist imalatlarımızı tamamlayarak Yunusemre ilçesine güzel bir alanı kazandırmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi
Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi
Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi
Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi
Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Karaçay, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da Karaçay Dinlenme Alanında sona geldi - Son Dakika


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