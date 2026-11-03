Mardin Nusaybin\'de otomobil Karayolları aracıyla çarpıştı, çalışan Afif Arasan öldü

haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile Karayolları'na ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Karayolları çalışanı Afif Arasan (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Kızıltepe karayolu üzerindeki uluslararası İpekyolu'nda, Nusaybin ilçe girişine yaklaşık 2 kilometre kala gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre; 06 HS 747 plakalı otomobil ile Karayolları'na ait 06 FNP 028 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karayolları çalışanı Afif Arasan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde bulunan Ali Can K. (57) ağır yaralanırken, Karayolları çalışanları Nevzat Ş. (57) ve Yaşar Ö. (43) de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.