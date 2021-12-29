Mardin Valisi Demirtaş, hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Mardin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramına başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulunarak acil şifalar diledi. Her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Vali Demirtaş, soğuk kış günlerinde hastaneye gelen hasta, hasta yakınları ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını da bir nebze olsun rahatlatmak için sıcak çorba ikramına başladıklarını söyledi. Farklı alanlarda da vatandaş odaklı hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Çorba işin bahanesi, amacımız vatandaşımızın yanında olabilmek. Bunun için çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Vali Demirtaş'a teşekkür etti. Programda, Vali Demirtaş'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Mehmet Kabak eşlik etti. - MARDİN