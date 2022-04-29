Marketlerde tatlı ve şeker denetimi - Son Dakika
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Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

29.04.2022 11:29
Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketleri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketleri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketler ile tatlı satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıyor. Tatlı, şeker ve çikolata gibi bayramın olmazsa olmaz ürünlerini denetleyen ekipler, satışı yapılan yerlerde gramaj, ambalaj, fiyat tarifesi ve genel temizlik gibi konulara dikkat ediyor. Ekipler, denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde de bulunuyor. Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol eden ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiyor. - KOCAELİ

Marketlerde tatlı ve şeker denetimi
Marketlerde tatlı ve şeker denetimi
Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marketlerde tatlı ve şeker denetimi - Son Dakika


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