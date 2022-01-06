Üye Girişi
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu - Son Dakika

Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu

06.01.2022 12:08
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için 2021 yılı içinde 3 bin 419 kedi, 252 de köpek kısırlaştırırken, 4 bin 405 hayvanın da tedavisini üstlendi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için 2021 yılı içinde 3 bin 419 kedi, 252 de köpek kısırlaştırırken, 4 bin 405 hayvanın da tedavisini üstlendi.

Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sahipsiz ve tedaviye muhtaç hayvanlarının bakımını üstlenirken, sevimli dostlara da yuva oluyor. Barınakta sahipsiz sevimli dostların kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra tedavi ve gerekli durumlarda cerrahi müdahaleleri de yapılıyor. 3 yıl içinde fiziken daha modern şartlara kavuşturulan barınakta geçtiğimiz bir yıllık dönemde 3 bin 419 kedi ve 252 köpek kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 4 bin 405 hayvanın da tedavisi gerçekleştirildi.

Kısırlaştırılmamış yetişkin bir köpeğin üreme zincirinden 6 yılda 67 bin köpeğin, bir kedinin ise 6 yılda 42 bin kedinin dünyaya gelmesinde rol oynadığının altını çizen yetkililer kısırlaştırılan hayvanların pek çok hastalıktan korunurken, kontrolsüz üremenin de önüne geçildiğini belirtiyor.

Öte yandan Ağustos ayında yaşanan büyük yangın sırasında alevlerden kurtarılan evcil, yabani ve sokak hayvanları Belediye Bakımevine getirildi. Bakım ve eğer gerekliyse tedavileri yapıldı. Aralarında kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların da olduğu 347 cana ev sahipliği yapıldı. Tedavileri yapıldıktan sonra sahipli olanlar sahiplerine, yaban hayvanları da doğaya bırakıldı.

Bir anlık hevesle alınıp sokağa terk edilen yüzlerce köpek barınakta yeni bir yaşama başlarken rehabiliteleri de sağlanıyor. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tarafından bir yılda 206 hayvan sahiplendirildi. Merkezde aşılanan, kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvanların en büyük ihtiyacının yeni bir aile olduğunu kaydeden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yıl içinde 200'den fazla hayvanı sahiplendirdik. Bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanlar bazen bakımı zor geldiği için sokağa bırakılıyor. Merkezimizde şu an 380 köpeğimiz var. Hepsinin aşıları bakımları yapıldı. Hayvan sahibi olmakta kararlı olan vatandaşlarımız barınağımızdan ücretsiz olarak sahiplenebilirler" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu
Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu

YORUMLAR
500

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Köpek, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu - Son Dakika


Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı         
12:09
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement