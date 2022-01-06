Marmaris Belediyesi, tüm dostlar için seferber oldu - Son Dakika

Sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenmeleri için çalışmalar yürüten Marmaris Belediyesi, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için 2021 yılı içinde 3 bin 419 kedi, 252 de köpek kısırlaştırırken, 4 bin 405 hayvanın da tedavisini üstlendi.

Sahipsiz hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sahipsiz ve tedaviye muhtaç hayvanlarının bakımını üstlenirken, sevimli dostlara da yuva oluyor. Barınakta sahipsiz sevimli dostların kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra tedavi ve gerekli durumlarda cerrahi müdahaleleri de yapılıyor. 3 yıl içinde fiziken daha modern şartlara kavuşturulan barınakta geçtiğimiz bir yıllık dönemde 3 bin 419 kedi ve 252 köpek kısırlaştırıldı. Bunun yanı sıra 4 bin 405 hayvanın da tedavisi gerçekleştirildi.

Kısırlaştırılmamış yetişkin bir köpeğin üreme zincirinden 6 yılda 67 bin köpeğin, bir kedinin ise 6 yılda 42 bin kedinin dünyaya gelmesinde rol oynadığının altını çizen yetkililer kısırlaştırılan hayvanların pek çok hastalıktan korunurken, kontrolsüz üremenin de önüne geçildiğini belirtiyor.

Öte yandan Ağustos ayında yaşanan büyük yangın sırasında alevlerden kurtarılan evcil, yabani ve sokak hayvanları Belediye Bakımevine getirildi. Bakım ve eğer gerekliyse tedavileri yapıldı. Aralarında kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların da olduğu 347 cana ev sahipliği yapıldı. Tedavileri yapıldıktan sonra sahipli olanlar sahiplerine, yaban hayvanları da doğaya bırakıldı.

Bir anlık hevesle alınıp sokağa terk edilen yüzlerce köpek barınakta yeni bir yaşama başlarken rehabiliteleri de sağlanıyor. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tarafından bir yılda 206 hayvan sahiplendirildi. Merkezde aşılanan, kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvanların en büyük ihtiyacının yeni bir aile olduğunu kaydeden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yıl içinde 200'den fazla hayvanı sahiplendirdik. Bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanlar bazen bakımı zor geldiği için sokağa bırakılıyor. Merkezimizde şu an 380 köpeğimiz var. Hepsinin aşıları bakımları yapıldı. Hayvan sahibi olmakta kararlı olan vatandaşlarımız barınağımızdan ücretsiz olarak sahiplenebilirler" diye konuştu. - MUĞLA