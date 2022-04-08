Marmaris'te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ' Ben olsaydım ' temalı Bağımlılık ile Mücadele çalıştayı yoğun bir katılım ile başladı.

Tüm ülke genelinde yapılan Çalıştay Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Devlet Hastanesi Başhekimi Bey.Cer.Uzm.Dr. Niyazi Taşkıran, Belediye Başkan Yrd. Hakan Köksal, ilçe resmi kurum ve kuruluş müdürleri, Psikiyatri uzman doktorları, sağlık çalışanları, sivil toplum örgütleri ve Emniyet birimlerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek, uyuşturucu, alkol, tütün, alışveriş, internet ve davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin "Ben Olsaydım" teması altında ele alındığı, toplumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin değerlendirildiği Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

'Gelişen teknoloji bağımlılık sorununu genişletti '

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce konuşmasında " Ülkemiz genelinde başlatılan BEN OLSAYDIM istişare Çalıştaylarımızın amacı bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra,katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturmak ve bağımlılıkla ilgili yürütülen çalışmalarda katılımcılar ve kamuoyuna bilgilerin aktarılabilmesidir. Bağımlılık pek çok etkenin bir araya gelerek oluşturduğu bir durumdur. Kişi doğduğu andan itibaren öğrenmeye ve dış dünyanın etkilerine açık bir hale gelmeye başlar. Tüm bu süreçte, maruz kaldığı durumlar karşısında kendini koruyabilmek adına bir takım baş etme yöntemi geliştirmektedir. Geliştirdiği bu baş etme yönteminin sağlıklı ya da sağlıksız oluşunu; yaşadığı ortam, ebeveyn tutumları, sosyokültürel çevresi yakından etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı sağlıksız tutumlar sergilemesi, aile üyelerinin herhangi birinde bağımlılık öyküsü olması, tehlikeli arkadaş seçimleri, başarısız geçen bir eğitim hayatı ve yaşadığı toplumun bağımlılığa bakış açısı risk oluşturabilecek etkenlerden bazılarıdır. Bu sebeple bağımlılığın oluşum sürecinden bahsederken, bireyi bebeklik çağından itibaren incelemeli; aile, toplum ve kültür özelliklerini dikkate alarak, süreci bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmelidir. Bugün kime baksanız, herkesin bir şeye az ya da çok bağımlı olduğunu görürsünüz. İnsanlar alışverişe, estetik operasyonlara, yiyeceklere, bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya, televizyon dizilerine bağımlı halde yaşıyorlar. Bu da bize bağımlılığın, yaştan bağımsız bir durum olduğunu göstermektedir " şeklinde konuşarak 81 il ve ilçelerinde yapılacak olan bu çalıştaylardan toplanan sorun ve çözüm önerileri Bakanlığımız tarafından düzenlenecek olan ulusal düzeyde yapılacak bağımlılıkla mücadele şurasında sunulacağı bilgisini verdi.

'Bağımlılık insanlık kabusu haline geldi'

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy modernleşen zaman ile birlikte Bağımlılık ile mücadelenin önemini anlatan konuşmasında " Her alandaki bağımlılık tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Başta sağlık anlamında, sosyal, ekonomik anlamlarda toplumları olumsuz etkileyen kayıplara yol açan adeta bir insanlık kabusu haline geldi. Sizlerin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinden, bilimsel birikimlerinden, yaşam tecrübelerinden, kişisel görüşlerinizden istifade etmek mümkün olduğunca en geniş katılım ile bu çalıştayı düzenledik. Aslında yaşamımızın her anında yaptığımız bir işi bir bilimsel formatta tekrar ele alarak ben olsaydım diyerek, verimli ve fayda sağlayacağı bir çalıştay olacağını umuyorum ve sizlere teşekkür ediyorum " sözleri ile toplantıya katılanlara seslendi.

Kürsü de Bağımlılık üzerine konuşma yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ulutürk'e yine Psikiyatri uzmanı bir doktordan gelen Marmaris'e yönelik bağımlılık sorunları ile ilgili soru sorması üzerine, Marmaris'teki alkol bağımlığı ve uyuşturucu madde bağımlığını üzerine kendilerine çok başvurulduğu cevabını verdi.

Narkotik Köpeği Coco sahnede şov yaptı

Bağımlılık ile Mücadele çalıştayında alanında uzman konuşmacıların yanı sıra yakın zamanda bölgenin en yüksek uyuşturucu maddesinin yakalanmasını sağlayan ve geçtiğimiz yıl en başarılı narkotik köpeği seçilen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görev yapan eğitmeni ile birlikte sahneye çıkan Alman Kurdu Coco, valiz, koli ve bir kutu'nun olduğu platformda içinde uyuşturucu madde olan kutuyu bularak katılımcılardan büyük alkış aldı.

İki gün sürecek olan 'Ben olsaydım ' temalı Bağımlılık ile Mücadele çalıştayı 8 Nisan saat 16.30 da sona erecek. - MUĞLA