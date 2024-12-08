Marmaris'te İnşaat Mahkeme Kararına Rağmen Devam Ediyor

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi Halime Şaman, Marmaris'te Sinpaş tarafından inşa edilen otel ve devremülk projesi inşaatının, mahkemenin yapı ruhsatını iptal etmesine rağmen devam ettiğini söyledi. Şaman, "Öncelikli olarak orada inşaatın hala devam ettiğini görmek bizim için üzüntü verici oldu. Çünkü mahkeme kararına rağmen bir inşaatın yürümesi, Sinpaş'ın kanunlar karşısında korkusuzca, cesaretle hareket ettiğini gösterir" dedi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesinin iptal talebiyle, Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu ve bölge halkı tarafından dava açılmıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Sinpaş'ın projesinin 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesi, uygulama imar planına, imar durumu belgesine, mimari ve teknik açıdan plan esaslarına, imar mevzuatında öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk göstermediği gerekçesiyle iptal etti.

Kararın ardından Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi:

"İnşaası devam eden ikinci ve üçüncü etabımızda ise toplamda 754 adet konut bulunmaktadır. Bu etapta önümüzdeki sezonda kullanıma hazır olacak 203 ünite yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. Kalan konutlarımızın ise yüzde 73 oranında inşaatları tamamlanmış (3. etap hariç olmak üzere) 2025 yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Halihazırda yürütülen inşaa çalışmalarına esas yapı ruhsatlarımız tamamen imar kanunu ve ilgili mevzuata uygun yürütülmekte, inşaa çalışmalarının tamamlanmasının ardından iskan müracaatlarında bulunulacaktır. Davaya konu yapı ruhsatları inşaa çalışmalarını yürüttüğümüz kısımları kapsamamakla birlikte, sahadaki çalışmalarımızı fiilen etkileyen bir durumu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz bu karar için üst yargı yollarına başvurulacaktır."

Muğla Çevre Platformu üyesi Halime Şaman da şirketin mahkeme kararının ardından yanıltıcı bilgiler paylaştığını savundu. Şirketin konut alanında yaşamın başladığını ve iskan ruhsatı alındığını duyurduğunu kaydeden Şaman, 7 Aralık'ta çekildiği belirtilen inşaat alanından görüntüler paylaştı. Şaman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinpaş, mahkeme kararının ardından kamuoyu ile yanıltıcı bir bilgi paylaştı. Bu beyanda ellerinde hala geçerli ruhsatlar olduğundan bahsediyordu ve konut alanında yaşamın başladığı ve burayla ilgili iskan ruhsatını aldığını söylüyordu. Akşamüstü saatlerinde Marmarislilerce bize ulaştırılan bir drone görüntüsü geldi. Bugün öğleden sonra inşaat alanının görüntüsü. Öncelikli olarak orada inşaatın hala devam ettiğini görmek bizim için üzüntü verici oldu. Çünkü mahkeme kararına rağmen bir inşaatın yürümesi, Sinpaş'ın kanunlar karşısında korkusuzca, cesaretle hareket ettiğini gösterir. Bu da bizim devlete güvenimizi zedeleyici bir durum ortaya çıkarır. Bu kabul edilir bir şey değil. Konutlarda yaşamın başladığı söyleniyordu, sizde görüntülerden göreceksiniz ki böyle bir şey mümkün değil. İnşaat alanı ve iş makineleri ile devam ediyor. En önemlisi de iskan ruhsatının verdiğinden bahsediyordu. Her ne kadar mahkeme kararı ile verildiyse de o ruhsatın kadük hale geleceğini biliyoruz. Eğer bitmemiş yere iskan ruhsatı verildiyse de o zaman, ona imza atan yetkilileri de kanunlar önünde sorumlu tutar ve sanırım birtakım yaptırımlar olur.

"Sanki orada bir mahkeme kararı gibi çalışmaya devam ediyorlar"

Siz de göreceksiniz ki orada bitmemiş bir inşaat var ve oraya iskan ruhsatını vermek mümkün olmayacak. Görüntüler de göreceğiz gibi ekskavatörden kamyonlara kadar sanki orada bir mahkeme kararı yokmuşçasına çalışmaya devam ediyorlar. Hala harekete geçmeyen bir kaymakamlık var, belediye var. Neyi beklediklerini anlamıyoruz. Bizim kanunlar önünce eşit olduğumuz ve devlete de güven duygusunu sakatlayıcı bir tutuma yol açıyorlar. Tüm Marmarisliler ile bir an önce harekete geçmelerini ve mahkemenin emirini yerine getirip Sinpaş'ın da kanunlar önünde herkes gibi olduğunu göstermeleri gerekiyor."