Marmaris'te "sinpaş'ın Otel Projesine Verilen Ruhsatların İptali" Davasında Karar Duruşması Yapıldı

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesinin "17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptali" için açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Avukat Arzu Alper, "Kanun, kural, hukuk varsa, burası Türkiye Cumhuriyeti ise biz kazanacağız" dedi.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinin 17 adet ruhsat ve imar durum belgesinin iptal talebiyle, Marmaris Kent Konseyi, Muğla Çevre Platformu ve bölge halkı tarafından dava açılmıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında geçtiğimiz temmuz ayında bilirkişi raporu tamamlanmış ve raporda şirkete verilen ruhsatların yasaya aykırı olduğu tespit edilmişti.

Davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya şirket avukatları, davacı tarafın vekil avukatları Arzu Alper ve Atilla Öztürk, bölge halkı ve çevre örgütleri katıldı. Şirket avukatları duruşmada, bilirkişi raporunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, davacıların ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiğini talep etti.

Davacı tarafın avukatları ise 'Bilirkişi raporunun da ortaya koyduğu gibi ruhsatların mevzuata aykırı olduğu, kıyı kanununa, imar planlarına aykırı olduğu' söyleyerek ruhsatların iptalini talep etti.

"Bütün faaliyetleri hukuka aykırıdır"

Kararın bir ay içerisinde açıklanacağı belirtilirken duruşma sonrasında Avukat Arzu Alper, mahkeme önünde açıklamarda bulundu. Alper, şunları söyledi:

"3 yıldır bütün davacılar ve MUÇEP ile birlikte mücadelenin içindeyiz. Kıyı kanununa aykırı olarak bütün kıyıları dinamitle patlatan, Milli Park Kanununa aykırı olarak Milli Park'ta kaçak, ardı arkası olmayan yollar açan Sinpaş'a karşı vermiş olduğumuz mücadele, haklı ve yerinde bir mücadeledir. Bilirkişi raporuyla burada Mehmet Oktay döneminde verilen ruhsatların imar kanununa, imar plan notlarına aykırı olduğu, kıyı kanuna aykırı olduğu açığa çıkmıştır. Bilimsel bir rapordur, üniversitedeki hocalardan alınan bir rapordur. Kızılbük A.Ş., A'dan Z'ye işgalci, hukuk tanımayan bir şirkettir. Bütün faaliyetleri hukuka aykırıdır. İzin almadan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay döneminde ruhsatlar almışlardır, ruhsatsız olarak inşai faaliyetlere başlamışlardır. A'dan Z'ye bütün İçmeler'e zarar verecek bir yapılaşma mevcuttur. Normalde burası Milli Park içerisinde yer alan ve kontrollü kullanım alanında olan bir bölgedir. Kontrolü kullanım alanı demek, inşai faaliyetlerin düşük tutulması gerekli olan bölümdür. Ancak 122 bin metrekarelik bir inşai alan yaratmışlardır. Kanun, kural, hukuk varsa, burası Türkiye Cumhuriyeti ise biz kazanacağız. Bütün bilim bunu işaret etmektedir. Bizim havamız, bizim suyumuz, bizim ormanlarımız, bizim milli parkımız, Marmaris için çok çok kıymetlidir. Bütün mücadelemizde buna aittir."

"Kazanan halk olacak"

Bölge halkından Halime Şaman ise "Bugün, para mı yoksa halk mı daha güçlü onunla ilgili bir karar bekliyoruz. Bu dava sonucunda inanıyoruz ki kazanan halk olacak, kamunun gücü olacak. Doğa korunacak ve gelecek kuşaklara biz bulduğumuz doğayı olabildiğince koruduğumuz şekilde ama koruma ile ilgili verdiğimiz mücadelenin onuruyla devredeceğiz" diye konuştu.

Önceki dönem Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin de şunları kaydetti:

"Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı'nı şu şekilde bir göreve davet ediyorum; mahkeme kararının çıkmasını beklemeye gerek olmayan bir durum vardır bu sahada. Orada kendine ait olmayan yaklaşık 15 hektar Milli Park alanını, yani vatan toprakları sayılan hepimize ait olan Milli Parkı Sinpaş, talan etmiştir ve işgal etmektedir. Bugünden itibaren, Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı'nı göreve davet ediyorum. Orada derhal o işgali sonlandırsınlar. Yani bir şirket Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden ve yetkililerinden daha büyük olamaz. Bu işgali yapamaz. Eğer bu işgal oradan kaldırılmazsa bu halka şu mesaj verilmiş olur, 'parası olan istediğini yapıyor gücü olan istediğini yapıyor' hayır bakın bir mahkeme önündeyiz, adalet herkese lazım olacaktır. O yüzden demokratik bir ülkede yaşadığımızın en büyük göstergesidir adaletin önünde herkesin eşit olması. Oradaki işgalin bugünden itibaren sonlandırılması gerekiyor. O alana hiç kimseye sokmuyorlar ve hala o alanı talan ve tahrip ediyor Sinpaş, kendine ait olmayan vatanda toprağa sayılan alanı. Herkesi göreve davet ediyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum."