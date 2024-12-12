Marmaris'te Sinpaş Otel Projesi'nin İnşaat Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Sinpaş Otel Projesi'nin İnşaat Ruhsatları İptal Edildi

Marmaris Belediyesi, Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine ait 17 inşaat ruhsatı ve buna bağlı toplam 33 yapı ruhsatının iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen ruhsatlar sonrası inşaat faaliyetleri durduruldu.

12.12.2024 09:40  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sinpaş otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesinin iptal edilmesinin ardından toplam 33 adet yapı ruhsatının iptal edildiği belirtilerek, "Mühürlenmek suretiyle iptali gerçekleştirilen 33 adet yapı ruhsatına esas 1. Etap ve 2. Etap kısımlarını kapsayan yapılardaki inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu süreçten sonra yasa gereği tesis edilmesi gereken idari işlemler yasal süreleri içerisinde tesis edilecektir" denildi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin Marmaris'in Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etmesinin ardından Marmaris Belediyesi de kadük ve hükümsüz duruma düşmüş ve toplam 33 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini açıkladı. Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

"Muğla 3. İdare Mahkemesinin 19.11.2024 tarih ve 2024/2282 karar nolu kararı ile dava konusu İlçemiz İçmeler Mahallesi 2518 parsel nolu taşınmaza ilişkin olarak Sinpaş GYO A.Ş. adına düzenlenen; 28/10/2021 tarih ve 04/01/2022 tarihli 1. Etap ve 2. Etap kısımlarını kapsayan toplam 17 adet yapı ruhsatı idaremizce iptal edilmiştir. İlgili mahkeme kararı gereğince iptal edilen 17 adet yapı ruhsatları ile birlikte mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen bu ruhsatlara esas düzenlenen 08/01/2024 tarihli toplam 16 adet tadilat yapı ruhsatları da esas yapı ruhsatlarının iptal edilmiş olması nedeniyle, işlemin esasını ve dayanağını teşkil eden ruhsatların iptali sonrası kadük ve hükümsüz duruma düşmüş ve toplam 33 adet yapı ruhsatı Belediye Başkanlığımızca iptal edilmiştir. Söz konusu yapı ruhsatlarının iptal edilmesi sonucunda ruhsatsız ve kaçak duruma düşen toplam 209.610 m2'lik inşaat alanlı yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddeleri gereğince yapı tatil zaptı ile birlikte mühürlenmek suretiyle iptali gerçekleştirilen 33 adet yapı ruhsatına esas 1. Etap ve 2. Etap kısımlarını kapsayan yapılardaki inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu süreçten sonra yasa gereği tesis edilmesi gereken idari işlemler yasal süreleri içerisinde tesis edilecektir."

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Sinpaş GYO, Marmaris, Politika, İnşaat, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Sinpaş Otel Projesi'nin İnşaat Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
14:32 Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
14:21 Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in serveti dudak uçuklattı Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
14:10 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
14:07 Görele Limanı’nda şoke eden görüntü Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
14:06 Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 10:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Sinpaş Otel Projesi'nin İnşaat Ruhsatları İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.