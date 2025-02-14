Marmaris'te Sinpaş Projesine Tepki Eylemi - Son Dakika
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Marmaris'te Sinpaş Projesine Tepki Eylemi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sinpaş'ın otel ve devremülk projesinin ruhsatlarının iptal edilmesine rağmen çalışmalarına devam etmesine karşı yurttaşlar, Muğla Valiliği önünde eylem yaptı. Eylemde gerginlik yaşandı ve polis müdahale etti.

14.02.2025 02:25  Güncelleme: 03:16
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sinpaş'ın otel ve devremülk projesinin ruhsatları iptal edilmesine rağmen çalışmalarına devam etmesine tepki gösteren yurttaşlar, Muğla Valiliği önünde eylem yaptı. Eylem sırasında yurttaşlar ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Marmaris Kent Politikaları Derneği, 23 Aralık 2024'te Sinpaş Kızılbük GYO'nun Marmaris Milli Parkı'nda yarattığı tahribatı durdurmak, inşaat faaliyetlerini engellemek ve kamu yararına uygun önlemler almak amacıyla bir imza kampanyası başlatmıştı. Toplanan 6 bin 200 imza, geçtiğimiz günlerde Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Bugün, Muğla Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na, imar planlarının iptali için katılan Deştin köylülerine destek vermek amacıyla gelen Marmaris Kent Politikaları Derneği üyeleri, toplantının ardından Valilik önünde toplandı. Sürece ilişkin bilgi almak ve basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.

Marmaris Kent Politikaları Derneği'nden Halime Şaman, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Bugün 6 bin 200 imzamızın sonucunu sormaya geldik. Mahkeme bir karar verdi, ruhsatları iptal etti, belediye gidip mühürledi. Ancak firma, mühürlü ve kaçak olduğu halde 24 saat çalışmaya devam ediyor. Onlara ses çıkarılmıyor ama biz burada polis müdahalesiyle karşılaşıyoruz. Kime göre yasa?"

Marmaris halkından Ufuk Beytekin ise, "Burada akıl almaz bir durum yaşanıyor. Devletin egemenliğine kafa tutan şirkete karşı önlem alınması gerekirken, biz itip kakılıyoruz. Bu bir çözüm olmayacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polisin müdahalesinin ardından yurttaşlar, olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Sinpaş Projesine Tepki Eylemi - Son Dakika

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