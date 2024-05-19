Marmaris'te Sinpaş tarafından yapılan otel projesine tepki - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'te Sinpaş tarafından yapılan otel projesine tepki

Marmaris\'te Sinpaş tarafından yapılan otel projesine tepki

Muğla'da Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri, Sinpaş tarafından Milli Park'ta otel ve devre mülk projesinin inşaat yasağına rağmen devam etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

19.05.2024 18:40  Güncelleme: 18:43
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri, Sinpaş tarafından Milli Park'ta otel ve devre mülk projesinin inşaat yasağına rağmen devam etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Avukat Arzu Alper, "Herkesi davet ediyoruz. Bu bir vatan savunmasıdır. Bizim bütün mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını uygulanmasıdır. Burası Sinpaş Cumhuriyeti değildir" dedi.

Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Marmaris'te de 15 Mayıs'ta başladı. Ancak Marmaris İçmeler'de Milli Park alanındaki bölgede Sinpaş'a ait devremülk projesi olan Kızılbük Wellness Resort'ün inşaatı, yasağa rağmen sürüyor. Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi de dün yurttaşlarla birlikte bölgede açıklama yaptı.

Alanı gezen Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, Marmaris Kent Konseyi Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi Halime Şaman ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nden Avukat Arzu Alper, projeyle ilgili bilgi verdi.w

"EĞER BİRAZ VİCDANLARI VARSA, AKILLARI VARSA, HERKES GÖREVİNİ LÜTFEN LAYIĞIYLA YAPSIN"

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, şu açıklamayı yaptı:

"Zamanın belediye başkanı buraya ruhsat vermiş. Şikayet ettik. Problem zaten oradan başlıyor. Burası imar alanı dışı bir şey. Burada İmar Kanunu uygulanmamış. İtiraz ediyoruz mahkemelerde. Burada sadece 5 arsa birleştirilmiş başka hiçbir şey yapılmamış. Onu imar uygulaması diye yutturmaya çalışıyorlar. Aplikasyon, vaziyet planı yok. Varsa da kanununa uygun değil. Ruhsat verilmesine uygun değil. Bunların hepsi bu önümüzdeki 3 ay sonunda sonuçlanacak. Çünkü bilirkişi işini biliyor. Ortaya rapor koyacaktır. Biz eminiz. Kendileri de burada denizin ne kadar doldurulduğunu gördüler. Ben 30 sene bu devlete hizmet ettim. Sürdüler, emekli oldum. Buradan tüm kamu görevlilerine sesleniyorum, o memuriyet sıfatını taşıyorlarsa, eğer biraz vicdanları varsa, akılları varsa, herkes görevini lütfen layığıyla yapsın. Bizim istediğimiz başka hiçbir şey yok. Marmaris'i biz kurtaramayız. Marmaris gerçekten seviyorlarsa o bayrak sallamak çok basit. 'Yaşasın Atatürk' demek çok kolay. Eğer gerçekten Marmaris'e sahip çıkmak istiyorlarsa, Marmaris yaşayanları, Marmaris esnafı, buraya gelecek, buna engel olacak.

"CUMHURBAŞKANI BİLE GÖRMÜŞ"

Son zamanlarda basına düştü, Sayın Cumhurbaşkanı seçim zamanı Serkan Yazıcı'yı ziyarete geldiğinde helikopterle bu sahili yukarıdan seyretmiş ve AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın kendi ifadesi ile 'Kazanırsan burayı bir denetle bakayım ne oluyor burada' demiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bile görmüş, burada bir şey var, bir doğa katliamı, bir tahribat var, bir tuhaflık var en azından. Ama kenti Valisi, Kaymakamı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Milli Park Müdürü, Liman Başkanı bunların hiç biri bunu görmüyor."

"BURASI SİNPAŞ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

Avukat Arzu Alper ise "Biz sadece hukuktan yanayız. Sadece hukuk uygulansın diyoruz. İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunu uygulansın diyoruz. Başka istediğimiz yok. Bütün istemlerimiz yasal zeminlere dayanmakta. Baktığımızda burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yarın 19 Mayıs. Eğer memleketini seven varsa, gelsinler burada bir görsünler bakalım ne yapacaklar. Herkesi davet ediyoruz. Bu bir vatan savunmasıdır. Bizim bütün mücadelemiz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını uygulanmasıdır. Burası Sinpaş Cumhuriyeti değildir" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Milli Park'a ait yolda yürüyen yurttaşlara Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, proje hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Sinpaş tarafından yapılan otel projesine tepki - Son Dakika

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