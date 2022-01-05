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MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü - Son Dakika

MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

05.01.2022 15:32
MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesinde 3,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile altyapı dönüşümüne başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Yeşil Mahallesinde 3,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile altyapı dönüşümüne başladı. Mahallede ayrıca, 3,5 kilometre içme suyu hattı ve 22 bin metrekare üstyapı çalışması yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı dönüşümüne devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Selendi'nin Yeşil Mahallesinde de alt ve üstyapı dönüşümüne başlandı. 3,5 kilometrelik kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirmek için ilk kazma vurulan mahallede, 3,5 kilometre de içme suyu hattı döşenecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede 22 bin metrekare kilit parke taş döşeme işi gerçekleştirilecek. Mahalleye ayrıca 2 adet foseptik kuyusu da inşa edilecek.

Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile güzel çalışmalar yaptık. Arazi yollarımız, cami inşaatımız, gençlik merkezimiz, muhtarlık binamız, şimdi de arka tarafta görüldüğü üzere altyapı çalışmamız yapılıyor. 2022 yılında inşallah mahallemiz sulama göletine de kavuşacak. Bütün bu hizmetler dolayısıyla Nurullah Başkanımıza ve Cengiz Başkanımıza mahallem adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ercan Özdemir, "65 yaşındayım. Yeni yapılar için Allah razı olsun. Eskiden 2 kenarı taşla örülen, üstü kapakla kapatılmış bir sistem üzerinden kanalizasyon hattımız çalışıyordu. O sistem de 74 senesinde yapılmıştı. O zamandan beri kanalizasyonumuz açıktaydı. Şimdi güzel oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi. - MANİSA

MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü
MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü
MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selendi, Yatırım, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MASKİ'den Selendi'nin kırsal mahallelerinde altyapı dönüşümü - Son Dakika
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