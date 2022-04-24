Mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor

24.04.2022 12:52
Mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor

Bartın Gençlik Merkezi ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen kapak kampanyasında çuvallar dolusu kapak toplandı.

Bartın Gençlik Merkezi ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen kapak kampanyasında çuvallar dolusu kapak toplandı.

Bugüne dek yüzlerce engelli vatandaşa umut olan mavi kapak kampanyası devam ediyor. Bartın'da Gençlik Merkezi ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce engelli bireylere tekerlekli sandalye kazandırmak için yürütülen mavi kapak kampanyasında çuvallar dolusu kapak toplandı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderilecek yüzbinlerce kapak Bartın Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik liderleri ve gönüllü gençlerce ayrıştırılarak paketlendi. Bartın Gençlik Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan kapakların karşılığında temin edilecek tekerlekli sandalye, Gençlik Haftası'nda engelli bir vatandaşa teslim edilecek.

Kapak kampanyasının engelli vatandaşlara umut olduğunu ifade eden Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, "Bu mavi kapak kampanyası ismi mavi kapak diye başlandı bunun. Her türlü kapak alınmasına rağmen adı mavi kapak diye geçti. Bütün illerimizde, Türkiye'nin birçok yerinde bu mavi kapak kampanyası devam ediyor. Biz Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimiz ve gönüllü liderlerimizle birlikte engelli vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için, onlara birer tekerli sandalye verebilmek için böyle bir proje başlattık. Buradaki en büyük paydaşımız bizim Bartın Emniyet Müdürlüğü oldu. Biz yaklaşık 2 milyon kapak toplamış olduk bu sayede. Toplamaya da hala devam ediyoruz. 400 kilo civarı kapağa bir tekerlekli sandalye veriliyor. Biz bunları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne göndereceğiz. Onlar da Bartın'da tespit edilen bir engelli vatandaşımıza bir tane tekerlekli sandalye hediye edecekler. Gençlik Haftası'nda, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nda da gelen bu tekerlekli sandalyeyi de engelli vatandaşımıza hediye edeceğiz" dedi.

Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden Esra Çiftçi, engelli bir bireye tekerlekli sandalye kazandıracak kampanyanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bartın Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimizle birlikte mavi kapak kampanyası başlattık ve 2 milyondan fazla kapak topladık. Bu kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürüp ihtiyacı olan bir kişiye hediye edeceğiz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Kampanyamız devam edecek" şeklinde konuştu. - BARTIN

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Gençlik Haftası, gençlik, Engelli, Bartın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mavi kapaklar engellilere umut olmaya devam ediyor - Son Dakika


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