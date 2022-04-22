Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı - Son Dakika
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Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı

22.04.2022 00:58
Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile TCG Kemalreis fırkateyni ile Aksaz Üs Komutanlığından ayrılmasıyla başladı.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile TCG Kemalreis fırkateyni ile Aksaz Üs Komutanlığından ayrılmasıyla başladı.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki Komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.

Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen gemici düdüğü çalındı, "Sayın Milli Savunma Bakanı gemide" anonsu yapıldı. Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TGC Kemalreis "avara" edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar'ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis'ten topla selamlama atışları yapıldı.

Jenerik bir senaryo çerçevesinde gerçekleştirilen Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki tatbikata 122 gemi ve 41 hava aracı katılıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri başladı - Son Dakika


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