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MAZLUMDER Başkanı Taş: "İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı" - Son Dakika

MAZLUMDER Başkanı Taş: "İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı"

12.12.2021 16:20
MAZLUMDER Başkanı Taş: "İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı"

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği(ARSA) tarafından, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısı ile gıda panayırı düzenlendi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği(ARSA) tarafından, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısı ile gıda panayırı düzenlendi.

Düzenlenen panayıra MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İnsan hakları gibi önemli bir hakkın bir günle sınırlandırılamayacağını söyleyen İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "10 Aralık İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayınlanması üzerinden 73 yıldan fazla bir zaman geçti. O günden bugüne 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak kutlanmıştır, insan hakları gibi ulvi bir hakkın sadece bir günle sınırlandırılması asla kabul edilecek bir durum değildir. 10 Aralık İnsan Hakları Günü, kutlandığı bir yıl önceki 2020 yılı 10 Aralık'tan bu yana dünyada ve ülkemizde devletler, sivil toplum kuruluşları ve insanlık ne yazık ki iyi bir sınav veremedi. Bunun sonucu dünyanın dört bir yanında insanlık ölümle işkencelerle, soykırımlarla, sürgünlerle, açlık ve susuzlukla imtihan oldu, olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Doğu Türkistan'da komünist işgalci Çin Halk Cumhuriyeti'nin Müslümanlar üzerindeki her türlü asimilasyon ve soykırımı devam etti" diye konuştu.

Dünya'da insanlara uygulanan eylemlerin acımasızca olduğunu dile getiren Taş, " Yemen'de farklı siyasi gruplar arasındaki çatışmalar, İran ve Suudi Arabistan'ın mücadelesinde milyonlarca insan açlık, susuzluk, sağlıksızlık, korunaksızlık, sebebiyle telef olmaya devam etti. Güney Afrika ülkelerinden yola çıkıp, Meksika sınırından ABD'ye sığınmak isteyen sığınmacıların sınırda ABD tarafından insanlık dışı muamele ile durdurulup, duvarlar arasında her türlü mahrumiyetle bekletilmesi ne yazık ki devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç da yaptığı konuşmada, "Elbette ki amacımız, bir kahvaltı sofrasında bin bir çeşit nimeti yiyerek, bu sabahta kahvaltıyı mazlumları anarak geçirdik demek değildir. Yeryüzünde canlar yanıyor, acılar arşı alayı titretiyor. Mazlum çocukların cesetleri kıyılarımıza vuruyor. Yeryüzündeki canı yanan mazlumlar ülkeden ülkeye savruluyorlar. Dolayısı ile bu savrulmanın bedelini ödeyen çocuklar, açlıkla, soğukla, evsizlikle imtihan oluyorlar. Anadolu'nun kalbinde bulunan bir şehirde Kayseri'de özellikle yeryüzündeki bir çok mazlumun acısını hisseden bir avuç Müslüman bugün burada bu acıyı hissetlerini ifade etmek, mazlumlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etmek ve küçük bir dua etmek için bu kahvaltı salonunda buluştular. Allah, mazlumlar için bugün buraya gelen kardeşlerimizle ilgili olarak inşallah meleklerini şahit kılsın" dedi.

Düzenlenen panayırdan elde edilen gelir ise yardıma muhtaç Afgan vatandaşlara harcanacak. - KAYSERİ

MAZLUMDER Başkanı Taş: İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı
MAZLUMDER Başkanı Taş: İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı
MAZLUMDER Başkanı Taş: İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı

İnsan Hakları, 10 Aralık, Kayseri, Afgan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MAZLUMDER Başkanı Taş: 'İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MAZLUMDER Başkanı Taş: "İnsan hakları bir günle sınırlandırılmamalı" - Son Dakika
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