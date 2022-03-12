Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı

12.03.2022 14:23
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

Edirne'de Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı, konuşmalar ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve gösterilerle devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ersoy, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve beraberlik duygusunu en iyi yansıtan örnek olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele ruhunu, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini perçinlediğini vurgulayan Ersoy, İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek gerektiğine değindi.

İstiklal Marşı'nı ezbere güzel okumada birinci olan Edirne Kadripaşa İlkokulu öğrencisi Elif Buğlem Taşkın sahnedeki performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Törene katılan Vali yardımcısı Ali Uysal, minik öğrencinin bu başarısı sonrası yanına oturtarak tebrik etti.

Öğrencilerin, 'Yüreklerde Akif dillerde hürriyet' adlı tiyatro gösterimi de ilgiyle izlendi ve telefonlara kaydedildi.

Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - EDİRNE

Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika


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