Mehtap Yılmaz kadın muhtarları ziyaret ediyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Başkan Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz'ın katılımıyla kadın muhtarlar ziyaret ediliyor. Altıeylül ilçesinde görev yapan kadın muhtarları ziyaret eden Mehtap Yılmaz, kadınlarla ilgili gerçekleştirilecek projelerde kadın muhtarları öncü olarak görmek istediklerini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz beraberinde Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe ile birlikte görev başındaki kadın muhtarları ziyaret ediyor. Altıeylül İlçesinden ziyaretlere başlayan Mehtap Yılmaz'a; Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın eşi Cemile Avcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti Altıeylül Kadın Kolları Başkanı Süreyya Septel, ve Altıeylül Belediyesi Meclis Üyesi Bahar Vidin eşlik etti. Kadın muhtarlara destek olmak ve mahallelerin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek amacıyla; Plevne, Sütlüce ve Altıeylül Mahalleleri muhtarlarını ziyaret eden Mehtap Yılmaz ve beraberindeki heyet, kadın muhtarlarla yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren; Plevne Mahallesi Muhtarı Neslihan Atlı, Sütlüce Mahallesi Muhtarı Sema Saçaklı ve Altıeylül Mahallesi Muhtarı Emine Çetinaslan projelerde yer alarak şehrin faydasına çalışmaktan gurur duyacaklarını belirtti.

Kadın muhtarlar örnek teşkil edecek

Balıkesir genelinde görev yapan 41 kadın muhtarın hepsini ziyaret ederek bilgi paylaşımı ve gerçekleştirilebilecek projeleri konuşacaklarını söyleyen Mehtap Yılmaz "Ortak paydamız Balıkesir için kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz projelerde, kadın muhtarlarımızın öncü olmalarını istiyoruz. Projelerde öncü olarak örnek teşkil edecek kadın muhtarlarımızın daha aktif ve daha çok süreç içerisinde yer alması şehrimize büyük katkı sunacak" diye konuştu. - BALIKESİR