Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı

05.04.2022 10:28
Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Melikgazi Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyetlerinin yer aldığı 2021 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile onaylandı.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Melikgazi halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Belediye meclisinin hizmetlerimizdeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteğiyle birçok şeyi gerçekleştirdik. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızdan geçmişte nasıl söz ettirdiysek şimdi de söz ettirmeye devam edeceğiz. Bütün planlamalarımızı daha iyiyi sunmak üzerine; öngörerek, yarını düşünerek ve karşılaşabileceğimiz her şarta karşı hazırlıklı olarak yapıyoruz. 2021 yılı Melikgazi Belediyesi faaliyet raporunu onaylayan meclis üyelerimize, en önemlisi bu raporu hazırlayan belediye çalışanlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine aynı hizmet aşkıyla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız kararların ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı
Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı
Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika


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