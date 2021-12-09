Üye Girişi
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor - Son Dakika

Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor

09.12.2021 14:17
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte Germir Mahallesi'nde yapımını gerçekleştireceği Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte Germir Mahallesi'nde yapımını gerçekleştireceği Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek. Temel atma töreni 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te yapılacak.

Av. Mehmet Altun ile birlikte Melikgazi'ye yapacağımız üç okuldan ikinci ve üçüncü okulunda temelini atacaklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Germir'de yapacağımız okul hem anaokulu ve hem de ilkokul olarak hizmet verecek. Hayırsever Av. Mehmet Altun ile birlikte geçen hafta Osmanlı Mahallesi'nde ortaokul olarak temelini atmıştık. Mehmet Abi ile ikinci ve üçüncü okulumuz olacak Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temelini 11 Aralık Cumartesi günü atıyoruz. İlkokulumuz 24 derslikli, anaokulumuz ise 7 derslikten oluşuyor. İnşallah böyle hayırlı işlerin devamı hep gelir. Okulların ve diğer yatırımlarımızın yapımı Melikgazi'mizde devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim. Temel atma törenimize tüm hemşerilerimizi beklerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Mehmet Altun, 10 Aralık, Cumartesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek 14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturucu tabanca ile cinayete kurban gitmiş 14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturucu tabanca ile cinayete kurban gitmiş Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu 14:23 Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Son Dakika Haberleri
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturucu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
14:24 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
14:23 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı
14:22 Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu
14:04 Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement