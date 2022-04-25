Melikgazi'de ilaçlama sürüyor - Son Dakika
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Melikgazi'de ilaçlama sürüyor

25.04.2022 14:19
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla; pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla; pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Ter türlü haşereye karşı üreme alanlarında belirli bir program dahilinde periyodik olarak ilaçlama yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediyemizin belli periyotlarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ile bu yazı rahat ve huzurlu geçireceğiz. İlaçlama ekiplerimiz, ilçe genelinde düzenli olarak topluma açık ortak kullanım alanlarında, su kanalları, foseptik çukurları, çöp kovaları, mazgallar ve yeşil alanlarda doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile ilaçlama yaparak, larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu bilinçli mücadele ile çevre ve toplum sağlığını korumak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de ilaçlama sürüyor
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor

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Melikgazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de ilaçlama sürüyor - Son Dakika


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