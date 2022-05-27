Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil" - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil"

27.05.2022 14:27

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil"

"Atatürk diyemeyen CHP'li yönetici olmaz"

BİLECİK - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; muhalefetin 'Kaçacaklar' söylemlerine değinerek, "Kaçacaklar, hazırlık yapıyorlar deniliyor, paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, birtakım temaslar için Bilecik'e geldi. İnce, ilk olarak partililer tarafından Bilecik Yeni Otogar'da karşılanarak, TOKİ Aile Çay Bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnce burada muhalefeti eleştirerek, "Bizim kültürümüzde bir vakıf olayı vardır, hasenat yapmak için. Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Bilecik'ten başlayan günümüze kadar gelen geleneklerimiz var. Bu gelenekleri bile yok ettiler. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Hasenat yapacaklarmış. Nerede? New York'un en ünlü caddesinde. Öğrencilere hayır hasenat yapacaklarmış. Ver bakayım 5 milyon dolar. Veriyor, neden, vermezse devlette işi yürümüyor. Rüşvet yani bu. Hayır, hasenat işini de bozdular. Peki, muhalefet ne diyor, 'Kaçacaklar' diyor, hazırlık yapıyorlar. Paraya bakıyorum 50 milyon dolar, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil. Yani hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz. Eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel nasıl gezdiyse, Ecevit nasıl gezdiyse, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda gezsinler. Demokrasi o zaman vardır zaten" dedi.

"Atatürk diyemeyen CHP'li yönetici olmaz"

İnce son olarak CHP'yi eleştirerek, "CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'deki en eski arkadaşlarımdan birisidir. Ama siyasette, orada kalmayı tercih etti. Bu onun tercihidir. Bu dostluğumuza gölge düşürmez. Ben yolumu ayırdım CHP'den. CHP'nin ilkelerinden yolumu ayırmadım, Atatürkçülükten yolumu ayırmadım. O yönetimle yolumu ayırdım. O yönetimle bu iş olmaz. Orada uzaklaştırdılar parti ilkelerinden. Atatürkçüleri soğuttular. Başkalaştı, değişmedi. Atatürk diyemeyen CHP'li yönetici olmaz. Onu için bir küslüğümüz kırgınlığımız da yok" dedi.

İnce, Bilecik Ticaret Odası'na ziyaret yaparak, Memleket Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasını açacak. Yeni üyelere rozet takacak olan İnce ardından çarşı esnafı ziyareti ve Atatürk parkında halkla sohbet edecek. Son olarak Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edecek İnce, ardından Bozüyük'e geçecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil

YORUMLAR
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İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iddiasını gerçekçi bulmadı: 60 milyon dolar kaçılacak bir para değil, kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi CHP heyeti Batman'da partililerle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Bilecik, dolar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Paraya bakıyorum 50, 60 milyon dolar. Kaçmak için yeterli para değil" - Son Dakika
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