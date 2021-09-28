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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

28.09.2021 21:30
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti, System.String[]

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Yalçın, Bitlis Eren Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti. Daha sonra Bitls Belediyesine geçen Yalçın burada Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile kısa bir görüşme yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz'ı da makamında zityaret eden Yalçın, itfaiye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, akşam saatlerinde Bitlis Öğretmenevi'ne geçerek burada üyeleriyle akşam yemeği yedi. Yalçın ardından toplantı salonuna geçerek, 'Genişletilmiş İl Divanı' toplantına katıldı.

Burada üyelere yönelik açıklamalarda bulunan Yalçın, geceyi Bitlis'te geçirecek. Yalçın karayoluyla Siirt'te geçecek. - BİTLİS

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti

Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Bitlis ziyareti - Son Dakika


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