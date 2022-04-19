Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi - Son Dakika
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Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi

19.04.2022 11:05
Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi

Menemen Belediyesi, muhtemel bir deprem riskine karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte 19 mahallesini etki sahasına alan Menemen fay zonunu inceledi.

Menemen Belediyesi, muhtemel bir deprem riskine karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte 19 mahallesini etki sahasına alan Menemen fay zonunu inceledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Altyapı, üstyapı tedbirlerini alarak deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Menemen Belediyesi, kenti ve kent sakinlerini deprem riskine karşı hazırlamak için harekete geçti. Bu çerçevede, jeolojik-jeoteknik etüt faaliyetleri başlarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte 19 mahalleyi etki sahasına alan Menemen fay zonu incelendi. Belediyenin uzman personellerinin de yer aldığı çalışmalarda, Menemen sınırları içerisindeki fay hatlarının varlığı ile bu faylardan birinin harekete geçmesi durumunda çevresine verebileceği hasar seviyesini incelendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depremin hayatımızın bir gerçeği olduğunu ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Yaşadığımız kent 1. derece deprem riski altında bir bölge. Doğal afetlerin ne zaman olabileceğini önceden bilemeyebiliriz; ancak bir erken tanı ışığında hazırlıklarımızı yapıp önlemlerimizi alabiliriz. Menemen Belediyemiz, vatandaşlarımızı bir deprem riskine karşı 'Güvende miyiz?' sorusunu gidermek için, geçtiğimiz yıl 19 mahallemizde imar planına esas alarak, etüt çalışmaları ve fay araştırmalarına başladı. Belediyemizin konu ile ilgili uzman personelleri, akademisyenler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, fay hatlarının varlığı ile bu faylardan birinin bir hareketiyle kentimize verebileceği can ve mal kaybı seviyesini tespit ediyor. Elde edilecek bu hayati veriler ışığında kentleşme çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bugün ekiplerimizle birlikte sondajları ve jeofizik çalışmaları tamamlanan bu mahallelerimizin, fay raporlarının hazırlanması sürecini de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Belediye bünyesinde Menemen Arama Kurtarma Birimini de kurduklarını hatırlatan Pehlivan, "Bizler doğal afet gerçeğinden yola çıkarak, belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Birimi ve yetiştireceğimiz Kent Afet Gönüllüleriyle çaresiz olan değil, çarenin kendisi olmaya aday bir kent olacağız" diye konuştu.

Saha çalışmaları tamamlanan lokasyonlara ait raporlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi
Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi
Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi
Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menemen'de deprem riskine karşı fay zonu incelemesi - Son Dakika


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