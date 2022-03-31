Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek

31.03.2022 11:54
Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek

Menteşe Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Menteşe Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurulamayan Ramazan sofrası bu yıl Perşembe Pazarı'nda kurulacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayı'nın paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğuna belirterek şu ifadelere yer verdi; "Ramazan Ayı maneviyat duygusunun en yoğun olduğu ay. Kutsal Ramazan Ayı'nda paylaşma duygularımız artıyor. Bu vesile ile biz de her yıl geleneksel iftar çadırımızı kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ramazan çadırımızı kuramamıştık. Fakat bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Aşevimizde hazırlanan yemeklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim ettik. Ramazan paketlerimizi yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu yıl Ramazan soframızı belediye olarak yenilediğimiz Perşembe Pazar'ında kuracağız. Sadece haftanın bir günü Perşembeleri o da Pazar kurulduğu için iftar yemeğimizi Cumhuriyet Okulu bahçesinde vereceğiz. Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzak ve aşevimizde özenle hazırlanacak olan 4 çeşit yemeğimiz ile günde 3 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz. İftar soframıza gelemeyen ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşlarımız evlerine iftar yemeklerimizden ulaştırmaya devam edeceğiz. Menteşe Belediyesi olarak Ramazan Ayı'nı birlik ve beraberlik içinde geçireceğiz. Bu duygularla Ramazan Ayı'nın barış ve sevgiye vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Ayı'nı kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek
Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek

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Bahattin Gümüş, iftar yemeği, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi her gün 3 bin kişilik iftar yemeği verecek - Son Dakika


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