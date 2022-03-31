Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi

31.03.2022 11:46
Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi

Menteşe Belediyesi üyesi olduğu "Kıyı Ege Belediyeler Birliği" tarafından düzenlenen çevrimiçi eğitim toplantısına 39 personeli ile katılıyor.

Menteşe Belediyesi üyesi olduğu "Kıyı Ege Belediyeler Birliği" tarafından düzenlenen çevrimiçi eğitim toplantısına 39 personeli ile katılıyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından çevrimiçi olarak verilen ve 12 gün sürecek olan eğitime Konakaltı Kültür Merkezinden katılan Menteşe Belediyesi birim müdürleri, amirleri ve personelleri, Belediyeyi Sayıştay denetimine ve idari denetime hazırlama, ihale kanunu ve yönetmelikleri, ihale sözleşmeleri kanunu, mal-hizmet ve yapım işi, belediye gelirleri kanunu gibi konular başta olmak üzere çeşitli eğitimler alıyorlar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "2015 yılından bu yana Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyesiyiz. 12 gün sürecek olan eğitim programına müdürlerimiz ve personellerimiz olmak üzere 39 çalışanımız ile katıldık. Personelimizin alanıyla ilgili kendini geliştirebilmesi, belediyemizdeki işleyişin ve vatandaşa hizmetin, daha sağlıklı, daha hızlı olabilmesi için personelimiz eğitimlere katılmaya devam edecektir" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi
Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi

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Sayıştay, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi personeline online eğitim verildi - Son Dakika


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