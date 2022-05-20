Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama - Son Dakika
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Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama

20.05.2022 12:41
Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama

Muğla Menteşe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce Menteşeli 3 kilometre boyunca ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile birlikte yürüdü.

Muğla Menteşe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce Menteşeli 3 kilometre boyunca ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile birlikte yürüdü. Fener Alayına katılanlar Menteşe Belediyesi tarafından çalınan marşlar eşliğinde yürürken, vatandaşlar da evlerindeki balkon ve pencerelerden destek verdi.

Fener Alayının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanındaki Hüseyin Turan konseri ile devam etti.

Konseri vatandaşlarla birlikte dinleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaptığı konuşmasında şunları söyledi; "Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yakmıştır. Ata'mızın önderliğinde o dönemin imkansızlıkları içerisinde halkımızın kararlılığı ve azmiyle büyük bir zafer kazanılarak Cumhuriyet kurulmuştur. Atamız bu önemli günü gençlik ve spor bayramı olarak ilan etmesi, "Bütün Ümidim Gençliktedir" sözü; gençlere verdiği değerin ve önemin en büyük göstergesidir. Bizler bugün ülkede tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen, her zamankinden çok Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmalıyız. İnanıyorum ki güzel günler artık çok yakında. Hepinizi çok seviyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran Menteşeliler gece boyunca Hüseyin Turan'ın söylediği türküler ile doyasıya eğlendi.

Atatürk ile Muğla'nın Milli Mücadele Kahramanları dev duvara resmedildi

Menteşe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı öncesi Muğla'nın Milli Mücadele Yılları Mural Resim çalışmasının açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı Erdem Aylı tarafından Konakaltı Kültür Merkezi içine bakan evin duvarına Muğla'ya bakan Atatürk, İskender Alper, Bozüyüklü Hacı Süleyman Efendi, Zorbazade Ragıp Bey, Efeler, Serdengeçti Birlikleri, İsmet Teyyaresi ve zeytin dalı resmedildi. - MUĞLA

Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama
Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de 19 Mayıs akşamı coşkulu kutlama - Son Dakika


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