Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı - Son Dakika
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Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı

29.04.2022 11:39
Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı

Menteşe Belediyesi, Ramazan Bayramına sayılı günler kala camilerde temizlik uygulamasına hız verdi.

Menteşe Belediyesi, Ramazan Bayramına sayılı günler kala camilerde temizlik uygulamasına hız verdi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ibadethanelerin temizlenmesi ve daha sağlıklı bir ortam oluşması için çalışma yaptıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak cami ve ibadethanelerimizin temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camilerde oluşacak yoğunluk sebebiyle çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yapmaları için ilçe genelinde çalışmalar yaptık, bakıma ihtiyaç duyan camilerimizin bakım ve onarımlarını da tamamladık.

4 kişiden oluşan temizlik ekibimizle Ocak ayından bu yana 138 kez cami temizliği gerçekleştirdik" dedi. - MUĞLA

Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı
Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı
Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı
Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı

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Ramazan Bayramı, Bahattin Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe'de camilerde bayram temizliği yapıldı - Son Dakika


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